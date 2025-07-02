«Интересы Америки на первом месте». США остановили военные поставки Украине. Как это скажется на боеспособности ВСУ?

Politico: США приостановили поставки Киеву ракет-перехватчиков для ПВО Patriot

Пентагон приостановил поставки некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов Вооруженным силам Украины (ВСУ), опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. Об этом пишет журнал Politico со ссылкой на источники.

Решение принял глава политического управления Минобороны США Элбридж Колби. После того была проведена проверка боеприпасов Пентагона, он пришел к выводу, что количество артиллерийских снарядов, зенитных ракет и высокоточных боеприпасов сокращается.

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По данным телеканала NBC News, часть из поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась в руках украинских властей. Их перевозка также будет задержана до проведения полной инвентаризации Пентагоном. Решение приостановить часть помощи, которую пообещал еще бывший президент Джо Байден, было принято в начале июня и сейчас лишь вступило в силу.

Среди этих боеприпасов — ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire, которые Украина запускает с истребителей F-16

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Как США оказывают военную помощь Украине?

С 2022 года США поставляли ВСУ средства ПВО, боеприпасы и высокоточное оружие через два потока. Первый — Киев напрямую получает вооружение из запасов Пентагона, которые признаются «излишками». За них Минобороны практически сразу получает деньги, чтобы вновь пополнить арсеналы.

Второй — США в рамках «Инициативы по оказанию помощи в обеспечении безопасности Украины» напрямую закупают у своих частных оборонных компаний оружие и перенаправляют его ВСУ. Все эти поставки осуществлялись на средства по закону, инициированному Байденом. Тот уговорил Конгресс выделить 61 миллиард долларов для военной помощи Украине.

Таким образом, деньги на обещанное вооружение были потрачены на их производство еще в прошлом году. Однако Пентагон теперь прекращает отправку этих боеприпасов Украине, ссылаясь на потребности национальной безопасности

Как уточняет Politico, со ссылкой на источники, чиновники Пентагона еще несколько месяцев назад предоставили меморандум главе оборонного ведомства Питу Хегсету, в котором призвали полностью прекратить поставки оружия ВСУ из своих запасов.

По их словам, параллельная операция против хуситов в Йемене, а также помощь Израилю в конфликте с Ираном создают для США «критический дефицит боеприпасов».

С марта они неоднократно предлагали приостановить поставки источник Politico в Пентагоне на условиях анонимности

Таким образом, чтобы продолжить военные поставки Украине, Трампу необходимо запрашивать Конгресс о выделении новых средств. Однако делать этого он не собирается.

Как это скажется на боеспособности ВСУ?

Как отмечает газета The New York Times (NYT), подобные действия администрации Трампа означают провал саммита НАТО для Украины, который проходил с 24 по 25 июня в Гааге. Еще тогда американский лидер не исключал оказания военной помощи Киеву.

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Как указывает издание, военные аналитики ожидали, что Трамп не перережет предоставленный Байденом инструмент поставок Украине, и она получит все вооружение на 61 миллиард долларов. По их словам, это позволило бы Киеву продержаться еще несколько месяцев. Однако новая ситуация существенно сокращает возможности ВСУ на поле боя и в скором времени отразится на линии фронта.

При этом, по мнению экспертов, главной проблемой станет система противовоздушной обороны. Подобные действия администрации Трампа сделают небо Украины практически беззащитным.

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Фото: U.S. Air Force / Mauricio Campino / Handout via Reuters

Как Конгресс может предъявить Трампу импичмент за прекращение помощи Украине?

Журнал Politico напоминает, что действия администрации Трампа похожи на ситуацию 2019 года. Тогда президент США удержал 214 миллионов долларов из выделенной Конгрессом помощи Украине на безопасность. Счетная палата постановила, что этот шаг нарушает Закон о контроле за изъятием средств. После этого, Конгресс принял решение инициировать первый импичмент Трампу.

За что Трампу пытались объявить импичмент? В 2014 году сын Джо Байдена Хантер стал частью команды Burisma Holdings — украинской компании, которая занималась разведкой, добычей и маркетингом углеводородов. За пять лет он заработал 2,3 миллиона долларов. Однако за все время работы в компании он ни разу не посетил Украину. При этом бенефициаром Burisma Holdings являлась компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC. В результате против него и Burisma Holdings на Украине инициировали расследование. Но Джо Байден, который тогда занимал должность вице-президента США, добился от президента страны Петра Порошенко отставки генерального прокурора Виктора Шокина, чтобы прекратить расследование. Когда к власти пришел Дональд Трамп, он попросил президента Украины Владимира Зеленского возобновить дело, однако в США просьбу сочли незаконной и попытались объявить президенту импичмент. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

Решение Пентагона уже вызвало резкую реакцию ряда конгрессменов, которые выступают за расследование решения. В связи с этим демократы в Конгрессе могут в скором времени инициировать разбирательство вокруг приостановки военных поставок.

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Может ли Трамп возобновить военную помощь Украине?

Как отмечает портал Axios, администрация Трампа все еще рассматривает варианты военной помощи Украине.

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В связи с этим военные поставки Соединенных Штатов ВСУ все еще гипотетически возможны.

Если оценить ситуацию в целом, Вашингтон постепенно снижает свою долю в поставках Украине. Как отмечает Кильский институт мировой экономики, Европа в апреле впервые превзошла США по общему объему военной помощи Украине. Она составила 84,9 миллиарда долларов в сравнении с 76,6 миллиарда с американской стороны.