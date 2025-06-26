«Убирайтесь оттуда к черту!» Вэнс провозгласил «доктрину Трампа» во внешней политике. Чем это угрожает России?

Политолог Петро: Доктрина Трампа будет бессмысленна против ядерных держав

24 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с речью на мероприятии Республиканской партии в штате Огайо. Хвалебно комментируя прекращение огня между Ираном и Израилем, он провозгласил появление «доктрины Трампа», которая должна изменить весь подход американской внешней политики.

«Доктрина Трампа» во внешней политике, основанная на применении военной силы, будет бессмысленна против ядерных держав, в том числе и России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политолог, профессор политической науки университета Род-Айленда, старший научный сотрудник Института мира и дипломатии имени Вашингтона Николай Петро.

Эту доктрину можно применять только к странам, с которыми у США огромное неравенство сил. Поэтому ее никогда нельзя применять к другой ядерной державе Николай Петро профессор политической науки университета Род-Айленда

Петро указал, что эта доктрина не позволит решить проблемы США и может внести лишь больше хаоса в международные из-за применения военной силы. При этом он подчеркнул, что она может не сработать не только против России и Китая, но и меньших держав.

«Она также не сработает против стран, которые отказываются признавать "подавляющую" мощь США как достаточную причину для прекращения сопротивления. Это может быть по ряду экзистенциальных, идеологических или религиозных причин, которые делают мощь неактуальной. США явно обладали "подавляющей военной мощью" против Вьетнама и Афганистана, но все равно потерпели поражение», — резюмировал исследователь.

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В чем суть «доктрины Трампа» и как Вэнс пригрозил России?

Комментируя удары США по Ирану, Вэнс заявил, что они стали началом полноценной внешнеполитической доктрины, которая будет состоять из трех этапов.

Во-первых, вы четко формулируете американский интерес; во-вторых, вы пытаетесь агрессивной дипломатией решить проблему; в-третьих, когда вы не можете решить ее дипломатией, вы используете подавляющую военную мощь, а затем вы убираетесь к черту, прежде чем это превратится в затяжной конфликт Джей Ди Вэнс вице-президент США

При этом Вэнс напрямую упомянул Россию и проблему конфликта на Украине, намекнув на возможный военный удар. В качестве «успешного примера» он сослался на бомбардировку Соединенными Штатами Ирана, после которой Тегеран согласился пойти на компромисс по ядерной программе.

«Уверен, что доктрина Трампа станет ключевой стратегией не только для республиканцев, но и для всей американской внешней политики. Люди начнут четко осознавать данный подход, который будет направлен на защиту наших интересов, использование дипломатии, а затем применение мощного военного удара, если [переговоры с] Россией так и не дадут результатов», — указал политик.

Что такое «президентская доктрина» и почему она важна для США? Впервые понятие «доктрина» возникло в американской политике из-за госсекретаря и будущего президента США Джеймса Монро, который провозгласил Северную и Латинскую Америку зоной свободной от европейской колонизации и интервенций. В дальнейшем ее назовут «доктриной Монро» и она станет синонимом агрессивной внешней политики и вмешательства Вашингтона в дела южных соседей. Со времен Холодной войны, внешнеполитические доктрины стали обязательной программой для каждого президента. В них они определяли ключевые цели и приоритеты внешней политики, инструменты и ресурсы их достижения. Например, «доктрина Трумэна» сделала акцент на сдерживании советского влияния в странах Средиземного моря и Ближнего Востока, «доктрина Картера» поставила в центр внимания проблему прав человека, а «доктрина Буша» включала в себя прямое военное вмешательство в ситуацию в Афганистане и Ираке, а также борьбу с терроризмом. Наличие у двух последних президентов США, Трампа и Байдена, полноценных «доктрин» внешней политики является дискуссионным вопросом среди политологов. Ряд исследователей считают, что «доктрина Трампа» заключается в пересмотре всех союзнических обязательств и снижении затрат на безопасность других стран, а «доктрина Байдена» ставила в центр внимания идею о борьбе «демократий с авторитаризмом» и делала ставку на максимальную приверженность военным альянсам.

Как отметил Петро, каждый из этих пунктов, в том числе в контексте России, является «безответственным способом проводить внешнюю политику США».

В частности, он подчеркнул, что такая трактовка уничтожает термин «дипломатия» и полностью заменяет ее военной силой.

«В основе дипломатии лежит терпение. Любая спешка или применение силы для достижения одностороннего результата обычно приводит к неспособности достичь каких-либо долгосрочных целей. "Агрессивная дипломатия" — это противоречие в терминах», — сказал политолог.

Кроме того, Петро обратил внимание, что Вэнс использует слово «когда», а не «если» для применения военной силы в случае провала переговоров. В связи с этим, он выразил опасения, что удары станут более предпочтительным инструментом политики.

Очевидно, что вице-президент продает лозунги, а не участвует во вдумчивом обсуждении внешней политики. Но даже эта упрощенная интерпретация «доктрины Трампа» оставляет много вопросов без ответа Николай Петро профессор политической науки университета Род-Айленда

Фото: Yves Herman / Reuters

Есть ли у США военная сила, чтобы угрожать России?

Петро усомнился в смысле применения американской военной силы. Во-первых, непонятно, какие конфликты администрация Трампа будет считать «неразрешимыми» для нанесения ударов. Во-вторых, «подавляющая военная мощь», на которую Вэнс делает ставку, будет бессмысленной против любой ядерной державы, включая Россию, так как она способна симметрично ответить на такой выпад. В-третьих, удары по противнику могут не принести никаких политических выгод, а лишь ухудшить ситуацию.

Даже если США используют подавляющую силу, нет никаких гарантий, что это достигнет желаемого результата. Если результатом не будет капитуляция, какой ущерб администрация США должна быть готова нанести, прежде чем «победа» на ее условиях станет морально отвратительной? Николай Петро профессор политической науки университета Род-Айленда

Убирайтесь оттуда к черту

Тем не менее Петро увидел и адекватные стороны в тезисах Вэнса о будущем американской стратегии.

«Убирайтесь оттуда к черту, пока это не превратилось в затяжной конфликт». Тут Вэнс прав, он подчеркнул несоответствие между военными и политическими целями Америки как причину постоянного провала военных действий за рубежом Николай Петро профессор политической науки университета Род-Айленда

Однако он добавил, что «доктрина Трампа» не предлагает никаких способов выхода из конфликтов, в том числе на Украине. Наоборот, такие идеи лишь «снижают планку для бесчисленных, мимолетных военных авантюр», что сделает мир «более нестабильным и неуверенным».