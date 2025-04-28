Союзник Маска и серый кардинал Трампа. Что известно о самом влиятельном человеке в Белом доме прямо сейчас?

Bloomberg: Рассел Воут является самым влиятельным человеком Трампа

Глава Административно-бюджетного управления (OMB) США Рассел Воут является самым влиятельным человеком в команде американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в Белом доме.

Уникальное сочетание лояльности и знания Воута о том, как на самом деле работает правительство, делает его, возможно, самым влиятельным человеком в Вашингтоне, не считая Дональда Трампа Bloomberg агентство

По данным агентства, глава OMB играет ключевую роль во всех назначениях Трампа, а также ответственен за многие его решения, в том числе развязывание торговой войны, покушение на Гренландию и остановку военной помощи Украине. Кто такой Воут, почему его называют архитектором политики Трампа и как он оказался замешан в скандале с Владимиром Зеленским — в материале «Ленты.ру».

Фото: Leah Millis / Reuters

Кто такой Воут?

Рассел Воут родился 26 марта 1976 года в семье электрика, ветерана Корпуса морской пехоты США Терлоу Воута и учительницы начальной школы Маргарет Флауэрс Воут. Известно, что в семье было семеро детей и он рос в очень скромных условиях.

По словам Воута, религия оказала большое влияние — мать водила его в христианские летние лагеря, обучался он в частной протестантской школе, степень бакалавра получил в евангельском колледже Уитон, а позже получил степень доктора права в Университете Джорджа Вашингтона



Как говорил сам будущий глава OMB, религиозное воспитание оказало большое влияние на его взгляды и поддержку им Трампа. Также агентство Bloomberg отмечало, что это привило ему дисциплину, позволившую сделать политическую карьеру, которую он начал в 1999 году в качестве помощника сенатора от штата Техас Фила Грэмма. От него он унаследовал идеи о необходимости сокращения налогов и государственных затрат.

Моя мама привела меня к Господу, когда мне было 4 года Рассел Воут глава Административно-бюджетного управления США

В 2010 году он занял пост вице-президента Heritage Action — лоббистского подразделения аналитического центра Heritage Foundation, связанного с Республиканской партией США. Там он сосредоточился на критике президента США Барака Обамы. А в 2016 году уже попал в окружение Трампа, тогда избиравшегося на пост главы государства.

Воут был фигурантом скандала вокруг помощи Украине

Во время предвыборной гонки 2016 года Воут стал участником крупного скандала в колледже Уитон, где он получил высшее образование. Руководство вуза захотело уволить первого чернокожего профессора Ларисию Хокинс, которая заявила о поклонении христиан и мусульман «одному и тому же Богу». Будущий глава OMB написал эссе, где утверждал, что мусульмане «не знают Бога», добившись отставки Хокинс. Позже сенатор Берни Сандерс использовал этот случай как повод для нападок на Воута, призывая голосовать против его кандидатуры в бюджетном управлении.

В 2017 году Воут получил должность заместителя директора OMB, где он зарекомендовал себя как крайне лояльного Трампу человека. В 2018 году президент объявил о приостановке работы правительства, так как Демократическая партия отказалась поддерживать его законопроект о строительстве стены на границе с Мексикой. В ответ на это Воут воспользовался правовой лазейкой и нашел Трампу более 3 миллиардов долларов за счет неиспользованного бюджета Пентагона.

Тогда же он заблокировал выделенные Конгрессом деньги для военной помощи Киеву. Причиной тому стало нежелание президента Украины Владимира Зеленского начинать расследование против коррупционных схем сына Джо Байдена Хантера Байдена. Это событие впоследствии стало поводом для первого импичмента, который демократы выдвинули против Трампа.

За что Трампу пытались объявить импичмент? В 2014 году сын Джо Байдена Хантер стал частью команды Burisma Holdings — украинской компании, которая занималась разведкой, добычей и маркетингом углеводородов. За пять лет он заработал 2,3 миллиона долларов. Однако за все время работы в компании он ни разу не посетил Украину. При этом бенефициаром Burisma Holdings являлась компания Хантера Байдена Rosemont Seneca Partners LLC. В результате против него и Burisma Holdings на Украине инициировали расследование. Но Джо Байден, который тогда занимал должность вице-президента США, добился от президента страны Петра Порошенко отставки генерального прокурора Виктора Шокина, чтобы прекратить расследование. Когда к власти пришел Дональд Трамп, он попросил президента Украины Владимира Зеленского возобновить дело, однако в США просьбу сочли незаконной и попытались объявить президенту импичмент. Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора с Зеленским, из которой выяснилось, что он не ставил президенту Украины каких-либо условий по расследованию в отношении сына Байдена.

За свою преданность во время скандалов Воут в 2020 году пошел на повышение и стал полноправным директором Административно-бюджетного управления.

[Трамп] мне лично сказал: «Послушайте, я хочу, чтобы отправку денег прекратили, пока мы не выясним, куда они идут [на Украине]». И мы добились прекращения Рассел Воут глава Административно-бюджетного управления США

Настороженное отношение главы OMB к выдаче Киеву денег проявилось и во второй срок Трампа. 16 января 2025 года в ходе сенатских слушаний на должность главы Административно-бюджетного управления США Воут отказался брать на себя обязательства выделить оставшиеся миллиарды долларов, предусмотренные Конгрессом для финансирования Украины.

Фото: Carlos Barria / Reuters

Почему Воута называют архитектором Трампа?

После штурма Капитолия 6 января 2021 года и ухода Трампа из Белого дома, Воут начал борьбу за его возвращение. В том же году он основал аналитический Центр обновления Америки (CRA), который поставил своей задачей «христианский реванш».

С этой целью Воут совместно с The Heritage Foundation разработал «Проект 2025».

Что такое «Проект 2025»? Доклад, подготовленный американским аналитическим центром The Heritage Foundation в 2023 году. Текст представляет собой стратегию во время гипотетического второго срока Трампа, в том числе конкретные меры и назначения в новой администрации. В основу «Проекта» легла теория унитарной исполнительной власти — концепция исключительного контроля президентом всей исполнительной ветви. Согласно документу, республиканцы должны были сосредоточиться на войне с правительственной бюрократией, нелегальной миграцией и проявлением любых форм политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI). Воут внес личный вклад в создание стратегии. В 2024 году он случайно проболтался корреспондентам CNN под прикрытием, что в «Проект 2025» вошли его «широкие взгляды на президентскую власть, свои планы по ограничению порнографии и иммиграции», резюмировав, что второй срок будет основан на «христианском национализме». Несмотря на тот факт, что Трамп публично открещивался от документа, называя конспирологическим, многие упомянутые там личности получили должности в его администрации.

После возвращения Трампа в Белый дом, Воут вновь получил должность директора Административно-бюджетного управления. По данным журнала Time, именно он выстроил и осмыслил всю структуру второго президентского срока, из-за чего получил негласное прозвище Архитектор.

Никто в округе Колумбия не владеет цифрами и процессом управления федеральным правительством лучше, чем Расс Воут Стив Бэннон бывший главный стратег Белого дома

В частности, с его именем связывают подготовку сотен новых поддерживающих республиканцев чиновников, резкое сокращение федеральной бюрократии и ее деморализацию. Также именно Воут определяет основные приоритеты трат государственных средств и контролирует их потоки.

Роль [Воута], часто остается вне поля зрения общественности, но при этом обладает ключевой властью в реализации целей президента. Административно-бюджетное управление выступает в качестве нервного центра Белого дома, разрабатывая его бюджет, политические приоритеты и правила агентства Associated Press агентство

Помимо внутренней политики, Воут отличился и в вопросах международных дел. В частности, Центр обновления Америки выступил за присоединение Гренландии к США, назвав идею «благоразумной», и начало торговой войны против остального мира.

Так же, как иногда страна должна воевать с оружием и бомбами, так иногда необходимы торговые войны доклад Центра обновления Америки

Как Воут связан с Илоном Маском и почему он его главный преемник?

По данным журнала Politico, Воут напрямую связан с Департаментом государственной эффективности США (DOGE), которым руководит американский миллиардер Илон Маск. Именно его Центр обновления Америки разработал для Маска стратегию по сокращению бюрократического аппарата.

Мужчины, которые не говорили о своих отношениях публично [Воут и Маск], нашли способ не только ладить, но и сотрудничать, поскольку они завершают одну из самых агрессивных перестроек федерального правительства в современной истории Politico журнал

Фото: Carlos Barria / Reuters

Также агентство Bloomberg уточняет, что негласный альянс Воута и Маска позволил настроить машину по сокращению чиновничьего аппарата и упразднению целого ряда федеральных агентств. Решительный настрой главы OMB на увольнение чиновников держит сотрудников многих ведомств в страхе, что является его намеренной стратегией.

Мы хотим, чтобы бюрократы были травмированы. Когда они просыпаются утром, мы хотим, чтобы они не хотели идти на работу, потому что их все чаще считают злодеями Рассел Воут глава Административно-бюджетного управления США

Кроме того, на фоне планов Маска покинуть DOGE из-за проблем в бизнесе и общественного давления, именно Воута считают следующим руководителем департамента.

Воут готовится продолжить то, что Маск оставит. Там, где Маск проявил рвение к разгрому и захвату, Воут покажет свои знания и терпение (...) он ждет своего часа представитель Белого дома на условиях анонимности в разговоре с агентством Bloomberg

Фото: Yuri Gripas / Reuters

В связи с этим ожидается, что серый кардинал Трампа может в ближайшее время получить еще больше власти и влияния на государственные дела.