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20:28, 21 апреля 2025Мир

Стал известен кандидат на должность Маска в Белом доме

Bloomberg: Глава бюджетного управления Воут может заменить Маска в Белом доме
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Глеб Бажуткин (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава Административно-бюджетного управления (OMB) Белого дома Рассел Воут может заменить миллиардера Илона Маска на должности руководителя ведомством по повышению эффективности работы правительства США (DOGE). Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает агентство Bloomberg.

«Чиновник администрации [президента США Дональда] Трампа, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что Воут, по общему мнению, готовится продолжить то, что закончил Маск», — пишет агентство.

По словам собеседника издания, Воут уже успел зарекомендовать себя как человек, обладающий компетенциями, а также «уникальным сочетанием преданности и знаний, как на самом деле работает правительство».

Ранее источники газеты The Daily Mail рассказали, что Маск вызвал недовольство администрации президента США Дональда Трампа из-за его отношения к главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс.

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