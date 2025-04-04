Маск вызвал недовольство команды Трампа

Daily Mail: Маск общался с главой аппарата Белого дома «как с секретаршей»

Предприниматель и миллиардер Илон Маск вызвал недовольство администрации президента США Дональда Трампа из-за его отношения к главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, основатель Tesla обращался «с самой влиятельной женщиной в Белом доме, как с секретаршей». Отмечается, что Трамп неоднократно давал понять Маску, что ему необходимо подчиняться Уйалс. Однако он пренебрегал необходимостью согласовывать публичные заявления о действиях департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), что серьезно отражалось на инициативах команды американского лидера.

Ранее Politico писало, что президент США Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение об уходе Илона Маска с госслужбы в ближайшие недели. Это объяснялось тем, что некоторые чиновники администрации и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что Илон Маск покинет государственную службу, когда завершится его работа в этом министерстве. «Эта "сенсация" — полная чушь», — добавила она.

1 апреля Дональд Трамп заявил, что «в какой-то момент» департамент по повышению эффективности правительства, возглавляемый Маском, должен будет прекратить свою работу. Он назвал Маска «талантливым парнем» и подчеркнул, что он будет на своем посту еще 130 дней.