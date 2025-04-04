Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:02, 4 апреля 2025Мир

Маск вызвал недовольство команды Трампа

Daily Mail: Маск общался с главой аппарата Белого дома «как с секретаршей»
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Предприниматель и миллиардер Илон Маск вызвал недовольство администрации президента США Дональда Трампа из-за его отношения к главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, основатель Tesla обращался «с самой влиятельной женщиной в Белом доме, как с секретаршей». Отмечается, что Трамп неоднократно давал понять Маску, что ему необходимо подчиняться Уйалс. Однако он пренебрегал необходимостью согласовывать публичные заявления о действиях департамента по повышению эффективности правительства (DOGE), что серьезно отражалось на инициативах команды американского лидера.

Ранее Politico писало, что президент США Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение об уходе Илона Маска с госслужбы в ближайшие недели. Это объяснялось тем, что некоторые чиновники администрации и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт указала, что Илон Маск покинет государственную службу, когда завершится его работа в этом министерстве. «Эта "сенсация" — полная чушь», — добавила она.

1 апреля Дональд Трамп заявил, что «в какой-то момент» департамент по повышению эффективности правительства, возглавляемый Маском, должен будет прекратить свою работу. Он назвал Маска «талантливым парнем» и подчеркнул, что он будет на своем посту еще 130 дней.

    Обсудить
    Последние новости

    Госсекретарь США определился с уступками России и Украины

    На Западе обозвали сторонников санкций против России одним словом

    В популярном у туристов российском регионе продлили штормовое предупреждение

    В российском регионе пожар охватил с десяток строений

    Венгрия выступила против скрытой поддержки Киева

    Россиянин расстался с единственной квартирой ради заработка на бирже

    Стримера JesusAVGN признали иноагентом

    На Украине захотели решить проблемы с одной страной

    Россиянка стала фигуранткой дела из-за снятого в ванной с 13-летним сыном видео

    Раскрыто предложение США к России по Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше