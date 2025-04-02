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20:42, 2 апреля 2025Мир

Белый дом ответил на слухи об уходе Маска с госслужбы в ближайшее время

Левитт: Маск покинет госслужбу, когда завершится его работа в DOGE
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Vincent Alban / Reuters

Глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск покинет государственную службу, когда завершится его работа в этом министерстве. Так на публикации СМИ ответила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети X.

«Эта "сенсация" — полная чушь. Илон Маск и президент [США Дональд] Трамп публично заявили, что Илон уйдет с государственной службы, где он находится в качестве специального государственного служащего, когда завершит свою невероятную работу в DOGE», — говорится в публикации.

Ранее издание Politico писало, что Дональд Трамп уведомил ближайшее окружение об уходе Илона Маска с госслужбы в ближайшие недели. Это объяснялось тем, что некоторые чиновники администрации и внешние союзники «были разочарованы его непредсказуемостью и все чаще рассматривают миллиардера как политическую обузу».

Сам Трамп говорил, что Илон Маск пробудет на госслужбе в течение 130 дней, так как миллиардер занимает должность «специального государственного служащего», время работы на которой ограничено данным периодом.

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