Трамп анонсировал уход Маска с госслужбы

Трамп заявил, что Маск будет заниматься госслужбой в течение 130 дней

Дональд Трамп анонсировал, что Департамент по повышению эффективности правительства (DOGE) «в какой-то момент» прекратит свою работу, поскольку Илон Маск пробудет на госслужбе только в течение 130 дней. Об этом сообщает ТАСС.

«Я буду держать его столько, сколько смогу. Он очень талантливый парень», — цитирует агентство заявление президента США по поводу его ключевого публичного сторонника. Трамп также сообщил журналистам, что Макс «очень умен и отлично справляется со своей работой», но предпринимателю нужно будет вернуться к управлению бизнесом в «большой компании».

Политическая активность Маска, получившего должность в администрации Трампа, в последнее время все чаще становится причиной серьезных проблем богатейшего миллиардера планеты. В разных городах хейтеры громят салоны Tesla, гендиректором которой он является, в Нью-Йорке пытаются запретить компании работать на территории штата. Продажи производителя электромобилей и стоимость его акций на этом фоне падают, десятки миллиардов долларов теряет и сам Маск.

При этом Трамп хвалит его за раскрытие абсурдных многомиллиардных госрасходов, обещая направить сэкономленные средства на борьбу с инфляцией и погашение госдолга. В то время как Маск рассчитывает сократить траты США на два триллиона долларов, принятые DOGE меры уже привели к увольнению тысяч сотрудников ведомств и приостановке многих программ финансовой помощи.