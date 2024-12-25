Планы Маска сократить федеральные расходы США поставили под сомнение

NYT: планы Маска сократить госрасходы США на $2 трлн вряд ли осуществятся

Планы бизнесменов Илона Маска и Вивека Рамасвами, которые после вступления в должность президента Дональда Трампа возглавят в США департамент по достижению госэффективности, по сокращению федеральных расходов на два триллиона долларов вряд ли осуществятся в том числе из-за растущих расходов на социальные программы. Их поставили под сомнение собеседники и журналисты проанализировавшей ситуацию газеты The New York Times (NYT).

О том, что Маск встретился с конгрессменами, чтобы «разжечь их энтузиазм» по поводу «беспрецедентной в США со времен окончания Второй мировой войны жесткой экономии», сообщало в начале декабря агентство Bloomberg.

Эксперты по бюджету, мнение которых приводит NYT, не видят особой надежды на то, что усилия Трампа и его помощников позволят существенно изменить бюджетную траекторию. «У них нет никаких полномочий», — прокомментировал Дуглас Хольц-Икин, работавший главным экономистом в Совете экономических консультантов президента Джорджа Буша. По его словам, возглавляемый предпринимателями департамент станет «не более чем аналитическим центром».

Как отмечается в материале, в 2024 году Соединенные Штаты потратили 6,7 триллиона долларов, в том числе более 800 миллиардов долларов на армию, а основная часть расходов приходится на обязательные программы, включая социальное обеспечение и медицинскую помощь, а также на растущие процентные расходы. С учетом того, что Трамп пообещал не сокращать пособия, а республиканцы не намерены урезать военные траты, это оставляет мало возможностей для сокращения крупнейших факторов долга, заключают авторы. Они напомнили, что в годы первого президентского срока Трампа американский госдолг вырос на восемь миллиардов долларов.

Маск приобрел значительное влияние благодаря вложениям в кампанию Трампа, а также своему непосредственному в ней участию. За это пресса даже назвала его новым олигархом. Бизнесмен после того, как стало известно о его назначении, пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев, а также сообщил, что лишь около одного процента госслужащих страны отрабатывают полную неделю в офисе.