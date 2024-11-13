Трамп раскрыл должность Маска в его администрации

Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США

Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждает республиканец, Рамасвами и Маск проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств

Ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.