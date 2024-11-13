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03:51, 13 ноября 2024Мир

Трамп раскрыл должность Маска в его администрации

Маск и Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / File Photo / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Как утверждает республиканец, Рамасвами и Маск проложат путь для его администрации по демонтажу правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств

Ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона.

Вот это герой!
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