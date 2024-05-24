Умер легендарный Доге. Собака из мема прожила 18 лет, но сильно заболела. За что ее любил Илон Маск и весь мир?

В Японии умерла собака Кабосу, ставшая героем мема Doge

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, прославившаяся благодаря мемам, в которых ее назвали Доге, умерла в возрасте 18 лет. Об этом сообщила хозяйка животного, воспитатель детского сада из Японии Ацуко Сато. Кабосу стала всемирно известной в 2013 году, после того как ее фотография случайно обрела вирусную популярность в англоязычном сегменте интернета. Снимок стал основой для бесчисленных мемов, а выдуманная вселенная Доге впоследствии разрослась настолько, что в честь собаки даже назвали криптовалюту.

Кабосу несколько лет боролась с раком

Кабосу скончалась утром в пятницу, 24 мая. По словам Сато, она ушла из жизни тихо и спокойно. Хозяйка собаки сообщила, что 26 мая в честь ее питомицы состоится прощальная вечеринка.

О том, что Кабосу серьезно больна, Сато сообщила в декабре 2022 года. Животное, которому на тот момент исполнилось 17 лет, стало отказываться от еды и воды. У Кабосу диагностировали хронический лимфолейкоз и острый холангиогепатит — воспалительное заболевание печени и желчевыводящих протоков.

Фото: @kabosumama

Хозяйка собаки делилась в своих блогах новостями о здоровье Кабосу. Судя по недавним публикациям, в последнее время животное передвигалось с помощью специальной коляски.

Мем Доге родился благодаря необычному фото

Сато стала хозяйкой Кабосу в 2008 году, когда собаке было уже два года. До того как попасть в семью, будущая звезда мемов жила у заводчика, который занимался разведением сиба-ину. Он обанкротился, и всех собак отдали на усыпление. Однако Кабосу спасла волонтерская организация, а уже оттуда она попала к Сато.

Темперамент Кабосу сильно отличается от типичного характера сиба-ину. Она очень мягкая и спокойная, она любит, когда ее фотографируют Ацуко Сато владелица сиба-ину Кабосу

В 2010 году Сато опубликовала в личном блоге несколько фотографий питомца. На одной из них Кабосу сидит на диване со скрещенными лапами и необычным выражением морды, похожим на удивление. Однако популярность снимок обрел только в 2013 году, на волне распространения мема Доге (на английском языке — doge, искаженная версия слова dog — «собака»). Изначально этим мемным словом подписывали любые забавные фотографии разных собак, однако спустя какое-то время его главным символом стала именно Кабосу.

В ранних популярных вариациях на фото с собакой наносили фразы, как бы отображающие ее внутренний монолог. При этом ради шутки пользователи намеренно искажали грамматику слов, будто бы Кабосу говорит на собственном языке.

Типичный мем с Кабосу. «Ого, такое искусство», «Вау», «Такой талант», «Так реально» Изображение: Pinterest

Впоследствии у мема Доге появлялось все больше вариаций, некоторые из них становились отдельными трендами. Один из самых популярных изображает накачанного Доге и небольшую грустную сиба-ину, которую в сети прозвали Чимсом. Эти мемы построены на сравнении двух предметов или явлений, один из которых превосходит другой.

Популярны мемы с Доге стали и на Reddit, там у них появился отдельный раздел, в котором сегодня состоит больше 330 тысяч пользователей. Мем также использовали в своих соцсетях американские политики, а одним из его самых известных фанатов стал бизнесмен Илон Маск: после приобретения соцсети X (бывшая Twitter) он на какое-то время даже сменил логотип платформы на самое известное изображение Кабосу, которое также используется в криптовалюте Dogecoin.

Как объясняли СМИ, мем с японской собакой отражает все то, чем хороша интернет-культура: он бессмысленный, нелогичный, труднообъяснимый и в то же время смешной и увлекательный.

Кабосу посвятили криптовалюту и статую

В 2013 году, на пике популярности мема с Кабосу, программисты Джексон Палмер и Билли Маркус назвали в ее честь новую криптовалюту Dogecoin. Примечательно, что изначально Палмер заявил о создании этой криптовалюты в шутку и в качестве пародии на биткоин, однако Маркус предложил ему заняться этим проектом всерьез. Dogecoin обрел большую популярность в 2021 году, после того как его публично поддержал Илон Маск.

Фото: @kabosumama

Кроме того, собаке посвятили монумент в городе Сакура в японской префектуре Тиба. Арт-объект изображает Кабосу, сидящую в своей знаменитой позе на диване в окружении кошек.