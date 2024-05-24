Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:25, 24 мая 2024Интернет и СМИ

Умер легендарный Доге. Собака из мема прожила 18 лет, но сильно заболела. За что ее любил Илон Маск и весь мир?

В Японии умерла собака Кабосу, ставшая героем мема Doge

Фото: @kabosumama

Собака породы сиба-ину по кличке Кабосу, прославившаяся благодаря мемам, в которых ее назвали Доге, умерла в возрасте 18 лет. Об этом сообщила хозяйка животного, воспитатель детского сада из Японии Ацуко Сато. Кабосу стала всемирно известной в 2013 году, после того как ее фотография случайно обрела вирусную популярность в англоязычном сегменте интернета. Снимок стал основой для бесчисленных мемов, а выдуманная вселенная Доге впоследствии разрослась настолько, что в честь собаки даже назвали криптовалюту.

Кабосу несколько лет боролась с раком

Кабосу скончалась утром в пятницу, 24 мая. По словам Сато, она ушла из жизни тихо и спокойно. Хозяйка собаки сообщила, что 26 мая в честь ее питомицы состоится прощальная вечеринка.

О том, что Кабосу серьезно больна, Сато сообщила в декабре 2022 года. Животное, которому на тот момент исполнилось 17 лет, стало отказываться от еды и воды. У Кабосу диагностировали хронический лимфолейкоз и острый холангиогепатит — воспалительное заболевание печени и желчевыводящих протоков.

Фото: @kabosumama

Хозяйка собаки делилась в своих блогах новостями о здоровье Кабосу. Судя по недавним публикациям, в последнее время животное передвигалось с помощью специальной коляски.

Мем Доге родился благодаря необычному фото

Сато стала хозяйкой Кабосу в 2008 году, когда собаке было уже два года. До того как попасть в семью, будущая звезда мемов жила у заводчика, который занимался разведением сиба-ину. Он обанкротился, и всех собак отдали на усыпление. Однако Кабосу спасла волонтерская организация, а уже оттуда она попала к Сато.

Темперамент Кабосу сильно отличается от типичного характера сиба-ину. Она очень мягкая и спокойная, она любит, когда ее фотографируют

Ацуко Сатовладелица сиба-ину Кабосу

В 2010 году Сато опубликовала в личном блоге несколько фотографий питомца. На одной из них Кабосу сидит на диване со скрещенными лапами и необычным выражением морды, похожим на удивление. Однако популярность снимок обрел только в 2013 году, на волне распространения мема Доге (на английском языке — doge, искаженная версия слова dog — «собака»). Изначально этим мемным словом подписывали любые забавные фотографии разных собак, однако спустя какое-то время его главным символом стала именно Кабосу.

В ранних популярных вариациях на фото с собакой наносили фразы, как бы отображающие ее внутренний монолог. При этом ради шутки пользователи намеренно искажали грамматику слов, будто бы Кабосу говорит на собственном языке.

Типичный мем с Кабосу. «Ого, такое искусство», «Вау», «Такой талант», «Так реально»

Изображение: Pinterest

Впоследствии у мема Доге появлялось все больше вариаций, некоторые из них становились отдельными трендами. Один из самых популярных изображает накачанного Доге и небольшую грустную сиба-ину, которую в сети прозвали Чимсом. Эти мемы построены на сравнении двух предметов или явлений, один из которых превосходит другой.

Популярны мемы с Доге стали и на Reddit, там у них появился отдельный раздел, в котором сегодня состоит больше 330 тысяч пользователей. Мем также использовали в своих соцсетях американские политики, а одним из его самых известных фанатов стал бизнесмен Илон Маск: после приобретения соцсети X (бывшая Twitter) он на какое-то время даже сменил логотип платформы на самое известное изображение Кабосу, которое также используется в криптовалюте Dogecoin.

Как объясняли СМИ, мем с японской собакой отражает все то, чем хороша интернет-культура: он бессмысленный, нелогичный, труднообъяснимый и в то же время смешной и увлекательный.

Кабосу посвятили криптовалюту и статую

В 2013 году, на пике популярности мема с Кабосу, программисты Джексон Палмер и Билли Маркус назвали в ее честь новую криптовалюту Dogecoin. Примечательно, что изначально Палмер заявил о создании этой криптовалюты в шутку и в качестве пародии на биткоин, однако Маркус предложил ему заняться этим проектом всерьез. Dogecoin обрел большую популярность в 2021 году, после того как его публично поддержал Илон Маск.

Фото: @kabosumama

Кроме того, собаке посвятили монумент в городе Сакура в японской префектуре Тиба. Арт-объект изображает Кабосу, сидящую в своей знаменитой позе на диване в окружении кошек.

Думаю, Кабо-тян была самой счастливой собакой в мире. А я была самой счастливой хозяйкой

Ацуко Сатовладелица собаки Кабосу, ставшей символом мема Доге
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о готовности Путина к переговорам по Украине

      На Украине предъявили обвинения Матвиенко

      В России экс-полицейские год отсидели за расправу над девушками и уехали на СВО

      В Канаде призвали ISU запретить переходы российских фигуристов в другие сборные

      43-летнюю Ким Кардашьян сняли без макияжа на улице

      Последствия удара по поезду с танками ВСУ под Харьковом попали в сеть

      Президент Аргентины назвал премьера Испании посмешищем Европы

      Украина выпустила по России американскую ракету HARM

      Украинский военный угнал танк и перешел на сторону ВС России

      «Передал президенту некую папку». Журналисты считают, что Пригожин мог быть причастен к арестам генералов Минобороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше