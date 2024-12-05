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21:03, 5 декабря 2024Экономика

Маск заявил о минимуме работающих полную неделю госслужащих в США

Маск заявил, что только 1 % американских госслужащих отрабатывают полную неделю
Дмитрий Воронин
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск, ранее назначенный Дональдом Трампом главой департамента по достижению госэффективности США, заявил, что лишь минимум, а именно около одного процента американских госслужащих действительно приходят на работу и отрабатывают полную неделю. Об этом он написал в соцсети Х.

Согласно оценке предпринимателя, если исключить охранников и обслуживающий персонал, получается, что появляется лично и работает положенные 40 часов в неделю, только каждый сотый американский госслужащий, то есть, по его словам, «почти никто».

Маск, получивший должность в администрации вновь избранного президентом США Трампа, активно поддерживал республиканца и много времени проводил в колеблющемся штате Пенсильвания, где наравне с кандидатом участвовал в предвыборных митингах. Благодаря росту стоимости акций Tesla, случившемуся после объявления результатов выборов, бизнесмен с лихвой окупил вложенные в поддержку Трампа средства, на фоне чего журналисты предположили, что он может стать новым олигархом

Вскоре после назначения Маск пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев.

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