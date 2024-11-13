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11:06, 13 ноября 2024Мир

Маск пообещал создать рейтинг самых безумных трат налогов американцев

Илон Маск пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов
Семен Александров (редактор)

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск после объявления избранным президентом США Дональдом Трампом, что он и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности государственного управления, пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев. Об этом он объявил на странице в соцсети X.

«Всякий раз, когда общественность думает, что мы сокращаем что-то важное или не сокращаем что-то ненужное, просто дайте нам знать!» — заявил он.

По его словам, этот рейтинг будет одновременно и крайне трагичным, и крайне забавным.

Ранее Трамп объявил, что Маск совместно с Рамасвами возглавят новый департамент эффективности государственного управления США (DOGE), им предстоит проложить путь для демонтажа правительственной бюрократии, сокращению расточительных расходов и реструктуризации федеральных агентств. Название департамента представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

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