В США назвали Маска олигархом

Илон Маск после победы Дональда Трампа на президентских выборах может стать новым олигархом, оказывая влияние на республиканца для поддержки своих проектов, пишет Bloomberg.
По мнению авторов материала, миллиардер относился к кампании Трампа, в которую он вложил 132 миллиона долларов, как к своему бизнесу. Они напомнили, что Маск лично включился в гонку, много времени проводил в колеблющемся штате Пенсильвания и наравне с Трампом участвовал в предвыборных митингах.
Критикуя Маска, который в купленной им соцсети X якобы не стеснялся шуток за гранью фола, журналисты приводят мнение вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер, по словам которой поддержка Трампа Маском «снизила барьер» для потенциальных сторонников республиканца, в результате чего «среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа»
В ответ бизнесмен, вероятно, рассчитывает на содействие Трампа в его проектах, таких как миссия на Марс и роботакси, а благодаря росту стоимости акций Tesla после объявления результатов выборов он уже с лихвой окупил все вложения, указывают в издании.
Ранее в среду, 13 ноября, стало известно, что Маск возглавит в администрации Трампа департамент по достижению госэффективности США. Комментируя назначение, миллиардер пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев.