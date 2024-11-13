Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:30, 13 ноября 2024Экономика

В США назвали Маска олигархом

Bloomberg: Маск после победы Трампа на выборах может стать новым олигархом
Дмитрий Воронин

Фото: Elon Musk / Reuters

Илон Маск после победы Дональда Трампа на президентских выборах может стать новым олигархом, оказывая влияние на республиканца для поддержки своих проектов, пишет Bloomberg.

По мнению авторов материала, миллиардер относился к кампании Трампа, в которую он вложил 132 миллиона долларов, как к своему бизнесу. Они напомнили, что Маск лично включился в гонку, много времени проводил в колеблющемся штате Пенсильвания и наравне с Трампом участвовал в предвыборных митингах.

Критикуя Маска, который в купленной им соцсети X якобы не стеснялся шуток за гранью фола, журналисты приводят мнение вице-президента политического маркетингового агентства Harris Media Джозайи Гейтер, по словам которой поддержка Трампа Маском «снизила барьер» для потенциальных сторонников республиканца, в результате чего «среди молодых мужчин стало нормальным поддерживать Трампа»

В ответ бизнесмен, вероятно, рассчитывает на содействие Трампа в его проектах, таких как миссия на Марс и роботакси, а благодаря росту стоимости акций Tesla после объявления результатов выборов он уже с лихвой окупил все вложения, указывают в издании.

Ранее в среду, 13 ноября, стало известно, что Маск возглавит в администрации Трампа департамент по достижению госэффективности США. Комментируя назначение, миллиардер пообещал создать и опубликовать рейтинг самых безумных трат налогов американцев.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский потребовал от Запада помощи после удара по Киеву

      В России подорожала селедка под шубой

      ВС России нанесли комбинированные удары по военным объектам в Киеве

      Захарова посоветовала главе евродипломатии стать координатором поставок вооружений НАТО

      Раскрыты подробности о расправе россиянки над матерью на детской площадке

      Врач указала на пользу считающегося вредным хлеба

      Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

      В России заметно выросло производство вина

      Хуснуллин заявил об утрате актуальности проблемы плохих дорог в РФ

      В Раде уличили офис Зеленского в подготовке к оставлению Курахово

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше