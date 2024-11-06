Стоимость компаний Трампа и Маска взлетела

Стоимость акций компаний Трампа и Маска показала 6 ноября значительный рост

Стоимость акций компаний избранного президентом США Дональда Трампа и активно участвовавшего в его предвыборной кампании Илона Маска взлетела 6 ноября, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала котировки бумаг Trump Media & Technology росли на 9,06 процента, до 37 долларов, Tesla дорожала на 13,89 процента, до 286,36 доллара за акцию. В целом, пусть и не так значительно, на фоне итогов выборов главы государства вырос и весь рынок акций США — до рекордных уровней поднялись все три основных индекса, пишет «Коммерсантъ».

Ранее в среду Маск пообещал работать над улучшением эффективности госуправления в случае получения должности в администрации нового президента. Сам Трамп во время своей первой победной речи, произнесенной во Флориде, назвал основателя SpaceX «супергением» и «особенным парнем», а также пообещал его защищать, сообщает Business Today.