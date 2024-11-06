Маск рассказал о планах после победы Трампа

Маск рассказал о своих планах после победы Трампа на президентских выборах

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что будет работать над улучшением эффективности государственного управления в стране в случае победы Дональда Трампа на выборах и получения должности в американской администрации. Такими планами бизнесмен поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются. (...) В стране постоянно создаются новые ведомства. Это ноша серьезно ложится на плечи людей», — заявил Маск, отметив, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств.

Ранее Маск отреагировал на первые данные о результатах выборов в США, показывающие лидерство кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. «Гейм, сет и матч», — написал он в соцсети Х. Фраза, которую использовал бизнесмен, заимствована из тенниса и используется при указании на чье-то безоговорочное поражение. Маск добавил, что американский народ предоставил Трампу мандат на перемены в стране.