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10:31, 6 ноября 2024Мир

Маск рассказал о планах после победы Трампа

Маск рассказал о своих планах после победы Трампа на президентских выборах
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что будет работать над улучшением эффективности государственного управления в стране в случае победы Дональда Трампа на выборах и получения должности в американской администрации. Такими планами бизнесмен поделился в интервью журналисту Такеру Карлсону.

«У нас чрезмерное регулирование в стране, функции агентств часто дублируются. (...) В стране постоянно создаются новые ведомства. Это ноша серьезно ложится на плечи людей», — заявил Маск, отметив, что будет добиваться сокращения числа федеральных агентств.

Ранее Маск отреагировал на первые данные о результатах выборов в США, показывающие лидерство кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. «Гейм, сет и матч», — написал он в соцсети Х. Фраза, которую использовал бизнесмен, заимствована из тенниса и используется при указании на чье-то безоговорочное поражение. Маск добавил, что американский народ предоставил Трампу мандат на перемены в стране.

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