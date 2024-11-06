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10:18, 6 ноября 2024Интернет и СМИ

Маск отреагировал на первые данные о выборах в США

Маск фразой «гейм, сет и матч» отреагировал на лидерство Трампа на выборах в США
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Rachel Wisniewski / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на первые данные о результатах выборов в США, показывающие лидерство кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Пост он разместил в X.

«Гейм, сет и матч», — написал Маск. Фраза, которую использовал бизнесмен, заимствована из тенниса и используется при указании на чье-то безоговорочное поражение.

Маск добавил, что американский народ предоставил Трампу мандат на перемены в стране.

Ранее сообщалось, что Маск опубликовал фото из предвыборного штаба Трампа.

Предприниматель открыто поддержал бывшего президента США на текущих выборах и участвовал в его предвыборной кампании. Он также критиковал соперницу Трампа на выборах, вице-президента США Камалу Харрис. В частности, Маск назвал ложью слова Харрис об отсутствии американских военных в вооруженных конфликтах за рубежом.

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