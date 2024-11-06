Маск отреагировал на первые данные о выборах в США

Американский предприниматель Илон Маск отреагировал на первые данные о результатах выборов в США, показывающие лидерство кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Пост он разместил в X.
«Гейм, сет и матч», — написал Маск. Фраза, которую использовал бизнесмен, заимствована из тенниса и используется при указании на чье-то безоговорочное поражение.
Маск добавил, что американский народ предоставил Трампу мандат на перемены в стране.
Ранее сообщалось, что Маск опубликовал фото из предвыборного штаба Трампа.
Предприниматель открыто поддержал бывшего президента США на текущих выборах и участвовал в его предвыборной кампании. Он также критиковал соперницу Трампа на выборах, вице-президента США Камалу Харрис. В частности, Маск назвал ложью слова Харрис об отсутствии американских военных в вооруженных конфликтах за рубежом.