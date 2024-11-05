Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:28, 5 ноября 2024Мир

Маск обвинил Харрис во лжи из-за слов о военных США за рубежом

Маск назвал ложью слова Харрис об отсутствии военных США в конфликтах за рубежом
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Carlos Barria / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск назвал ложью слова вице-президента США Камалы Харрис об отсутствии американских военных в вооруженных конфликтах за рубежом. С таким заявлением он выступил в беседе с американским комиком Джо Роганом, видео которой опубликовано на его YouTube-канале.

«Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и о тех, кто там неофициально», — заявил Маск.

Миллиардер подчеркнул, что слова Харрис «были откровенной и наглой ложью».

Ранее Харрис ответила на вопрос о возможности применения военной силы США в случае нападения Китая на Тайвань, заявив, что не намерена «обсуждать гипотетические вопросы».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      На границе России и Казахстана скопились сотни фур

      Влияние президентских выборов в США на экономику Ирана оценили

      Песков рассказал о склонности жителей Приднестровья не поддерживать власти Молдавии

      Россиянин влез в квартиру к бывшей жене и перерезал газовые трубы

      SpaceX запустила деревянный спутник

      Турция списала бывшей республике СССР долги на миллионы долларов

      Ученый озвучил новую версию исчезновения острова в российском регионе

      Россиян предупредили об опасных токсинах в томатном соке

      Приговоренный к 12,5 года российской колонии американец частично признал вину

      Маск обвинил Харрис во лжи из-за слов о военных США за рубежом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше