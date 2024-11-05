Маск обвинил Харрис во лжи из-за слов о военных США за рубежом

Маск назвал ложью слова Харрис об отсутствии военных США в конфликтах за рубежом

Американский миллиардер Илон Маск назвал ложью слова вице-президента США Камалы Харрис об отсутствии американских военных в вооруженных конфликтах за рубежом. С таким заявлением он выступил в беседе с американским комиком Джо Роганом, видео которой опубликовано на его YouTube-канале.

«Я знаю военных, которые находятся в зонах боевых действий. Будучи вице-президентом, вы знаете как о военных, находящихся там официально, так и о тех, кто там неофициально», — заявил Маск.

Миллиардер подчеркнул, что слова Харрис «были откровенной и наглой ложью».

Ранее Харрис ответила на вопрос о возможности применения военной силы США в случае нападения Китая на Тайвань, заявив, что не намерена «обсуждать гипотетические вопросы».