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05:11, 8 октября 2024Мир

Харрис ответила на вопрос о нападении Китая на Тайвань

Харрис: США должны придерживаться политики «одного Китая» и помогать Тайваню

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

США должны придерживаться политики «одного Китая» и стараться поддерживать оборонный потенциал Тайваня. Об этом кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила в интервью телеканалу CBS.

На вопрос о том, следует ли США применить военную силу в случае возможного нападения материкового Китая на Тайвань, Харрис ответила, что она не собирается «обсуждать гипотетические вопросы». При этом она подчеркнула, что США должны выиграть в «конкуренции за XXI век» у КНР, не стремясь к прямому конфликту.

«Мы должны придерживаться политики "одного Китая". Но это включает в себя поддержку потенциала Тайваня по самообороне, в том числе то, что нам нужно сделать для обеспечения свободы в Тайваньском проливе. Нам нужно поддерживать открытыми каналы связи с Китаем, особенно между военными», — сказала Харрис.

Ранее Камала Харрис обвинила своего конкурента Дональда Трампа в продаже США Китаю. Она уличила Трампа в пособничестве в поставках чипов Китаю, что, по ее словам, привело к торговой войне.

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      Артём Верейкин
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