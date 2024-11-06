Маск поделился фото из предвыборного штаба Трампа

Маск опубликовал фото из предвыборного штаба кандидата от республиканцев Трампа

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото из предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Соответствующей публикацией он поделился в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Будущее будет таким», — написал предприниматель, добавив эмодзи американского флага и огня.

Ранее Маск сообщал, что проголосовал на президентских выборах и направился во Флориду на встречу с Дональдом Трампом и его напарником, кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнсом. Предприниматель добавил, что у команды Трампа отличное чувство юмора.