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08:28, 6 ноября 2024Мир

Маск поделился фото из предвыборного штаба Трампа

Маск опубликовал фото из предвыборного штаба кандидата от республиканцев Трампа
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Reuters

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал фото из предвыборного штаба кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа. Соответствующей публикацией он поделился в своей социальной сети X (бывшая Twitter).

«Будущее будет таким», — написал предприниматель, добавив эмодзи американского флага и огня.

Ранее Маск сообщал, что проголосовал на президентских выборах и направился во Флориду на встречу с Дональдом Трампом и его напарником, кандидатом в вице-президенты США Джей Ди Вэнсом. Предприниматель добавил, что у команды Трампа отличное чувство юмора.

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