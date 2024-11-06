Маск направился во Флориду на встречу с Трампом

Маск отправился во Флориду на встречу с Трампом и Вэнсом

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на выборах президента США и направился во Флориду на встречу с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Я только что проголосовал, и теперь я направляюсь во Флориду. И я буду там с Трампом, Джей Ди Вэнсом и кучей других классных людей. Команда Трампа веселая. У них отличное чувство юмора», — заявил миллиардер.

Ранее появились первые результаты выборов после закрытия участков в некоторых штатах США. По итогам подсчета менее одного процента голосов в Индиане кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует с 71,5 процента, у его оппонента Камалы Харрис 26,7 процента.