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03:06, 6 ноября 2024Мир

Маск направился во Флориду на встречу с Трампом

Маск отправился во Флориду на встречу с Трампом и Вэнсом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на выборах президента США и направился во Флориду на встречу с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом в вице-президенты Джей Ди Вэнсом. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Я только что проголосовал, и теперь я направляюсь во Флориду. И я буду там с Трампом, Джей Ди Вэнсом и кучей других классных людей. Команда Трампа веселая. У них отличное чувство юмора», — заявил миллиардер.

Ранее появились первые результаты выборов после закрытия участков в некоторых штатах США. По итогам подсчета менее одного процента голосов в Индиане кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует с 71,5 процента, у его оппонента Камалы Харрис 26,7 процента.

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