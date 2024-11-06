Появились первые результаты выборов после закрытия участков в США

AP: в Индиане после закрытия участков Трамп лидирует с 71,5%

Появились первые результаты выборов после закрытия участков в некоторых штатах США. По итогам подсчета менее одного процента голосов в Индиане кандидат от республиканцев Дональд Трамп лидирует с 71,5 процента, у его оппонента Камалы Харрис 26,7 процента, передает Associated Press (AP).

Трамп также лидирует в штате Кентукки, он набрал более 63 процентов по итогам подсчетов двух процентов голосов, Харрис получила более 35 процентов.

Штаб кандидата от республиканцев считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, 5 ноября. «В лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах», — усомнились источники. По их словам, по этим данным можно будет судить, как складывается голосование.