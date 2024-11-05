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21:35, 5 ноября 2024Мир

В штабе Трампа усомнились в выявлении победителя выборов во вторник

В штабе Трампа усомнились, что итоги выборов президента США объявят к концу дня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Globallookpress.com

Штаб кандидата в американские президенты от республиканцев Дональда Трампа считает, что победитель выборов вряд ли будет выявлен к вечеру вторника, 5 ноября, передает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

Как отметили в штабе, вероятнее всего, к концу дня 5 ноября (утро среды по московскому времени) имя победителя еще не будет известно.

«В лагере Трампа растет уверенность в том, что до конца вечера будут названы результаты выборов в нескольких ключевых штатах», — усомнились источники. По их словам, по этим данным можно будет судить, как складывается голосование.

Ранее Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах, если посчитает, что проиграл честно.

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