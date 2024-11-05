Трамп заявил о готовности принять поражение

Трамп заявил, что первым признает поражение в случае честных выборов

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах, если посчитает, что проиграл честно. Его слова приводит РИА Новости.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно», — сказал Трамп.

Он отметил, что процесс выборов президента в США слишком сложен, поэтому проводить выборы следует с использованием бумажных бюллетеней.

Ранее Трамп проголосовал на выборах президента США. Политик прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе с супругой Меланией. После голосования Трамп выступил с речью.