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21:12, 5 ноября 2024Мир

Трамп заявил о готовности принять поражение

Трамп заявил, что первым признает поражение в случае честных выборов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ron Sachs / Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что готов признать поражение на выборах, если посчитает, что проиграл честно. Его слова приводит РИА Новости.

«Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока все честно», — сказал Трамп.

Он отметил, что процесс выборов президента в США слишком сложен, поэтому проводить выборы следует с использованием бумажных бюллетеней.

Ранее Трамп проголосовал на выборах президента США. Политик прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе с супругой Меланией. После голосования Трамп выступил с речью.

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