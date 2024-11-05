Кандидат от республиканцев Трамп проголосовал на выборах президента США

Бывший американский лидер и кандидат на пост главы государства от республиканцев Дональд Трамп проголосовал на выборах президента США. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Политик прибыл на избирательный участок в Палм-Бич в штате Флорида вместе со своей женой Меланией. После голосования Трамп выступил с речью.

«Я чувствую себя очень уверенно», — заявил республиканец. На вопрос, сожалел ли он о своей предвыборной кампании, Трамп ответил, что не может вспомнить ни одного подобного случая.

Ранее полиция и федеральные агенты начали охранять с самого утра избирательный участок города Палм-Бич из-за того, что туда должен прибыть кандидат в президенты США. Участок открылся в 7 утра (15:00 по московскому времени) и закроется в 7 вечера (3:00 6 ноября по московскому времени).