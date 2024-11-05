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19:44, 5 ноября 2024Мир

Во Флориде начали охранять избирательный участок из-за Трампа

AP: во Флориде охраняют избирательный участок, на котором проголосует Трамп
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Vincent Alban / Reuters

Полиция и федеральные агенты начали охранять с самого утра избирательный участок города Палм-Бич в штате Флорида из-за того, что туда должен прибыть кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и проголосовать на выборах. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Рядом с избирательным участком под номером 5604, уже через час после открытия избиратели заметили около 15 правоохранителей, включая помощников местного шерифа до сотрудников Секретной службы США», — передает агентство.

Как отмечают авторы материала, участок открылся в 7 утра (15:00 по московскому времени) и закроется в 7 вечера (3:00 6 ноября по московскому времени). Ожидается, что республиканец проголосует позже в течение дня.

Ранее Трамп допустил возможное поражение в выборной гонке. Он заявил, что «может произойти все что угодно, но будет интересно».

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