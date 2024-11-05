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10:25, 5 ноября 2024Мир

Трамп допустил поражение на выборах

Трамп допустил поражение на выборах, но заявил о преимуществе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Бывший президент США и кандидат на нынешних выборах от Республиканской партии Дональд Трамп допустил возможное поражение в выборной гонке, но рассказал о своем существенном преимуществе над своим оппонентом — вице-президентом США Камалой Харрис. Об этом сообщает РИА Новости.

«Плохие вещи могут происходить (...), но будет интересно», — заявил политик, отметив, что победитель будет известен уже к ночи.

Ранее в небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидат-демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по три голоса избирателей. Голосование завершилось всего через несколько минут после его начала, и столь же быстро была обработана информация о бюллетенях.

ЖЗЛ
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