В США подвели итоги выборов на первом открывшемся избирательном участке

Харрис и Трамп получили по три голоса в первом проголосовавшем городе США

В небольшом американском городе Диксвилл-Нотч, штат Нью-Гэмпшир, в котором традиционно проводятся самые ранние и быстрые голосования на всей территории США, подвели итоги президентских выборов. Кандидат-демократ Камала Харрис и республиканец Дональд Трамп получили по три голоса избирателей. О результатах в первом проголосовавшем городе США сообщает ТАСС.

Голосование завершилось всего через несколько минут после его начала, и столь же быстро была обработана информация о бюллетенях. «Камала Харрис получила три голоса, Дональд Трамп — также три», — сообщил Бен Хинчер, представитель отеля The Balsams, где и располагается известный во всей Америке избирательный участок, голосование в котором проводится в полночь по местному времени, то есть за несколько часов до открытия участков на восточном побережье США.

За день до президентских выборов в США стало известно, что Трамп и Харрис имеют равные шансы на победу. Так, политики идут вровень, их поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Социолог Билл Макинтурфф прокомментировал эти данные тезисом, что равенство сил между Трампом и Харрис демонстрирует сильное разделение в американском обществе.