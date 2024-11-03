Финальный опрос показал равенство в поддержке Трампа и Харрис

NBC: за день до выборов Трамп и Харрис идут вровень

За день до президентских выборов в США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют равные шансы на победу. Результаты финального опроса сообщил телеканал NBC.

Согласно опросу телеканала, Трамп и Харрис идут вровень, их поддерживают по 49 процентов зарегистрированных избирателей. Оставшиеся два процента заявили, что пока не определились с выбором. Таким образом, итоговые результаты будут зависеть от явки в день голосования, резюмирует телеканал.

Социолог Билл Макинтурфф считает, что равенство сил между Трампом и Харрис, которое сохраняется второй месяц подряд, демонстрирует сильное разделение в американском обществе. «Мы выбрали свой угол и стали еще дальше друг от друга. Каждая сторона максимально заблокирована, никто не двигается и не хочет уступать», — говорит он.

Данные опроса также показывают, что Харрис пользуется большей популярностью среди чернокожих избирателей и молодежи до 30 лет. Также ее чаще выбирают белые избиратели с высшим образованием. Трамп популярнее среди сельских жителей и белых.

Ранее главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев заявил, что не стал бы ориентироваться на опросы общественного мнения. По его мнению, они имеют высокую статистическую погрешность, а также не учитывают мнение избирателей, которые проголосовали досрочно.