Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

Эксперт Васильев: нельзя делать выводы о победе Трампа на основании опросов

Несмотря на то, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп незначительно опережает свою соперницу от демократов Камалу Харрис и имеет преимущество в колеблющихся штатах, нельзя делать выводы о его победе на этом основании. Об этом заявил главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, сообщает «Абзац».

«Лично я бы не стал ориентироваться на них [опросы общественного мнения]. Во-первых, потому что имеет место статистическая погрешность, тем более что уже практически 38 миллионов человек проголосовали досрочно и тут невозможно предсказать, за кого они отдали свои голоса», — сказал он.

Эксперт отметил, что нельзя исключать вероятность того, что проголосовавшие досрочно американцы выбирали Харрис, потому что ранее у нее было преимущество по опросам. По словам Васильева, в США сейчас стоит вопрос, не как проголосуют, а как посчитают.

Ранее Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе. Согласно результатам исследования, 44 процента участников опроса заявили, что больше доверяют политике Трампа в области экономики.