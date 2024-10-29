Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:38, 29 октября 2024Мир

Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

Эксперт Васильев: нельзя делать выводы о победе Трампа на основании опросов
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Cheney Orr / Reuters

Несмотря на то, что кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп незначительно опережает свою соперницу от демократов Камалу Харрис и имеет преимущество в колеблющихся штатах, нельзя делать выводы о его победе на этом основании. Об этом заявил главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, сообщает «Абзац».

«Лично я бы не стал ориентироваться на них [опросы общественного мнения]. Во-первых, потому что имеет место статистическая погрешность, тем более что уже практически 38 миллионов человек проголосовали досрочно и тут невозможно предсказать, за кого они отдали свои голоса», — сказал он.

Эксперт отметил, что нельзя исключать вероятность того, что проголосовавшие досрочно американцы выбирали Харрис, потому что ранее у нее было преимущество по опросам. По словам Васильева, в США сейчас стоит вопрос, не как проголосуют, а как посчитают.

Ранее Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе. Согласно результатам исследования, 44 процента участников опроса заявили, что больше доверяют политике Трампа в области экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий в зоне СВО рассказал об отработке задач по нанесению ядерного удара

      Раскрыты подробности об обвиняемом в попытке поджога московского военкомата

      Екатерина Варнава высказалась о своей чрезмерной худобе

      Москвичей предупредили о заморозках

      Воевавший в «Азове» гребец сборной Украины ликвидирован в зоне СВО

      Франция возмутилась китайскими пошлинами на бренди

      Появились подробности о пропавшем в Южной Азии тревел-блогере из России

      Возможность победы Трампа на выборах в США оценили

      Буддийский монах напал на другого монаха с топором из-за неопрятной рясы

      Кардиолог напомнила о простой спасающей жизни диагностике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше