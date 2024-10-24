Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:48, 24 октября 2024Мир

Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе

FT: большинство американцев в экономике больше доверяют Трампу, чем Харрис

Фото: Carlos Barria / Reuters

Большинство американцев в вопросах экономики больше доверяют кандидату в президенты США, бывшему американскому лидеру Дональд Трампу, чем его сопернице, вице-президент США Камале Харрис. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Financial Times.

Согласно результатам исследования, 44 процента участников опроса заявили, что больше доверяют политике Трампа в области экономики. Свое доверие Харрис высказали 43 процента респондентов. По данным издания, Трамп впервые обогнал Харрис в опросе, посвященном экономической программе кандидатов в президенты.

Исследование также продемонстрировало, что большинство американцев считают возможный президентский срок Трампа более выгодным для себя в финансовом плане. В пользу бывшего главы государства по этому вопросу высказалось 45 процентов респондентов, в то время как за Харрис проголосовали 37 процентов.

21 октября журнал The Economist сообщил, что Трамп стал фаворитом президентской гонки впервые с августа.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки ученых предупредили Северную Европу о неминуемом разрушительном катаклизме. Куда придется первый удар?

      Россиянин описал деревню в Польше словами «бедненько живут, хотя отрицают это»

      Бывшего начальника управления транспорта российского региона осудили за миллионную взятку

      Стало известно о взрывах рядом с военным аэродромом ВСУ

      В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении административного здания

      Францию призвали выйти из НАТО и ЕС

      Украина выпустила ракету по российскому региону

      При газификации частных домов в российском городе бюджету нанесли ущерб на сотни миллионов

      Названы выступающие против членства Украины страны НАТО

      Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше