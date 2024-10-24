Трамп впервые обогнал Харрис в опросе об экономической программе

FT: большинство американцев в экономике больше доверяют Трампу, чем Харрис

Большинство американцев в вопросах экономики больше доверяют кандидату в президенты США, бывшему американскому лидеру Дональд Трампу, чем его сопернице, вице-президент США Камале Харрис. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Financial Times.

Согласно результатам исследования, 44 процента участников опроса заявили, что больше доверяют политике Трампа в области экономики. Свое доверие Харрис высказали 43 процента респондентов. По данным издания, Трамп впервые обогнал Харрис в опросе, посвященном экономической программе кандидатов в президенты.

Исследование также продемонстрировало, что большинство американцев считают возможный президентский срок Трампа более выгодным для себя в финансовом плане. В пользу бывшего главы государства по этому вопросу высказалось 45 процентов респондентов, в то время как за Харрис проголосовали 37 процентов.

21 октября журнал The Economist сообщил, что Трамп стал фаворитом президентской гонки впервые с августа.