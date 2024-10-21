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23:33, 21 октября 2024Мир

Предсказана победа Трампа на выборах президента

The Economist: Трамп впервые с августа стал фаворитом президентской гонки в США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Brian Snyder / Reuters

Впервые с августа бывший президент США и кандидат от республиканцев на выборах 2024 года Дональд Трамп стал фаворитом президентской гонки. Такие данные следуют из прогностической модели британского журнала The Economist.

Издание с августа предсказывало победу соперницы Трампа, вице-президента США Камалы Харрис. Однако теперь Трамп может рассчитывать на 276 голосов выборщиков, а Харрис — на 262. Шансы на победу республиканца оцениваются в 54 процента.

Модель, которую использует журнал, учитывает результаты последних опросов общественного мнения, а также данные о состоянии экономики, демографических характеристиках и предпочтениях избирателей в каждом штате США.

Ранее Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе The Hill и теперь имеет больше шансов выиграть выборы. Предвыборный прогноз показал, что шанс Трампа на победу составляет 52 процента, в то время как у Харрис — 48 процентов.

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      Марина Совина
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