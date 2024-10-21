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18:18, 21 октября 2024Мир

Трамп обошел Харрис в предвыборном опросе

The Hill: Трамп имеет больше шансов выиграть президентские выборы, чем Харрис

Фото: Jeremy Hogan / Globallookpress.com

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обошел своего оппонента — демократа Камалу Харрис в предвыборном опросе и теперь имеет больше шансов выиграть выборы. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на совместный с порталом Decision Desk HQ опрос.

Предвыборный прогноз показал, что шанс Трампа на победу составляет 52 процента, в то время как у Харрис — 48 процентов.

Таким образом, республиканец может получить 272 голоса выборщиков, а его соперница-демократ — лишь 266 голосов. Каждому кандидату требуется набрать необходимые 270 голосов членов коллегии, чтобы обеспечить себе победу на выборах президента США.

Согласно опросу, Трамп в данный момент лидирует в четырех колеблющихся штатах США — Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Висконсине.

15 октября Трамп заявил, что «даже не хочет думать» о возможном поражении на предстоящих выборах, которые пройдут 5 ноября. Он подчеркнул, что «очень много» работает для победы, «в отличие от Харрис».

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      Дарья Устьянцева
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