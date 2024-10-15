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17:39, 15 октября 2024Мир

Трамп высказался о поражении на выборах

Трамп заявил, что не хочет думать о поражении на президентских выборах

Фото: David Muse / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «даже не хочет думать» о возможном поражении на предстоящих выборах, которые пройдут 5 ноября. Об этом политик заявил в эфире YouTube-канала Bussin' With The Boys.

«Я не хочу даже думать о поражении на этих выборах. На самом деле я не думаю о таком, потому что я просто делаю все, чтобы победить», — отметил республиканец.

Трамп подчеркнул, что «очень много» работает для победы на предстоящих выборах, «в отличие от его оппонента», кандидата от Демократической партии Камалы Харрис. По его словам, она «практически все время отдыхает, не делая ничего для американцев».

Ранее Трамп превратил свой предвыборный митинг в танцевальную вечеринку после падения двух зрителей в обморок из-за духоты.

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      Дарья Устьянцева
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