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09:17, 15 октября 2024Мир

Трамп превратил душный митинг в танцевальную вечеринку

Bloomberg: Трамп превратил митинг в вечеринку после падения зрителей в обморок

Фото: David Muse / Reuters

Кандидат в президенты США, бывший американский лидер Дональд Трамп превратил свой предвыборный митинг в танцевальную вечеринку после падения двух зрителей в обморок из-за духоты. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, примерно через 40 минут после начала мероприятия Трамп приостановил митинг, чтобы вызвать врача для одного из зрителей. Через некоторое время после возобновления выступления из-за духоты упал в обморок еще один человек. После того как его вынесли из помещения, Трамп попросил помощников включить музыку и начал под нее танцевать.

«Эти двое потерявших сознание — патриоты, и мы их любим, благодаря им у нас появилась хорошая музыка, верно?» — отметил Трамп.

По данным агентства, упавшим в обморок людям была оказана помощь, а часть зрителей покинула мероприятие из-за духоты.

14 октября шериф американского округа Риверсайд Чад Бьянко сообщил, что в Калифорнии предотвратили третью попытку покушения на бывшего американского президента.

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      Елизавета Мытарева
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