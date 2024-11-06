Рынок акций США резко вырос на фоне победы Трампа

Индекс Dow Jones вырос более чем на 3 % на фоне избрания Трампа президентом США

Рынок акций США на фоне новостей о победе Дональда Трампа на президентских выборах резко вырос в начале торгов в среду, 6 ноября. Индекс Dow Jones Industrial Average сразу взлетел на 2,8 процента, а на момент написания материала рос на 3,07 процента, до 43 519 пунктов.

Другие индексы на старты торгов также увеличились на старте биржевого дня. Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 2 процента, Nasdaq Composite — на 1,8 процента.

Как считают эксперты, мнение которых приводит «Интерфакс», озвученная ранее Трампом позиция по промышленной и торговой политике, а также его планы снижения корпоративных налогов, вероятно будут способствовать росту американского рынка ценных бумаг и подстегнут инфляцию.

Ранее стало известно, что крупнейший в мире производитель чипов Nvidia во вторник обошел Apple и стал самой дорогой компанией в мире. Ее акции подорожали за день на 2,9 процента, в результате чего рыночная капитализация Nvidia достигла 3,43 триллиона долларов против 3,38 триллиона у прежнего лидера списка.