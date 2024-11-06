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15:07, 6 ноября 2024Экономика

Apple потеряла лидерство в списке самых дорогих компаний мира

Nvidia обогнала Apple и вновь стала крупнейшей компанией в мире по капитализации
Дмитрий Воронин

Фото: Jimin Kim / Globallookpress.com

Крупнейший в мире производитель чипов Nvidia по итогам торгов 5 ноября обошел Apple и стал самой дорогой компанией в мире. Об этом пишет Bloomberg.

Акции Nvidia подорожали во вторник на 2,9 процента, в результате чего ее рыночная капитализация достигла 3,43 триллиона долларов против 3,38 триллиона у Apple и 3,06 триллиона у Microsoft, которую компания оттеснила на третье место в прошлом месяце.

Nvidia уже возглавляла соответствующий список в июне на один день, а в октябре ее капитализация поднималась выше 3,5 триллиона долларов. С конца 2022 года бумаги компании взлетели более чем на 850 процентов, а с начала 2024-го — на 182 процент, напоминает агентство.

Судьба основанной в 1993 году Nvidia резко изменилась именно в конце позапрошлого года, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта (ИИ) для широкой публики. На фоне ожидающегося продолжения развития ИИ перспективы рыночного роста Nvidia все еще выглядят благоприятными, отмечается в материале.

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