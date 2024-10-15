У Apple появился новый преследователь в списке самых дорогих компаний мира

Nvidia обошла Microsoft и стала второй по рыночной стоимости компанией мира

Крупнейший в мире производитель чипов Nvidia обошел Microsoft и вышел на второе место в списке крупнейших по капитализации компаний мира, которое он теперь занимает вслед за Apple. Об этом сообщает «Интерфакс».

Рыночная стоимость производителя айфонов сейчас составляет 3,52 триллиона долларов, Nvidia, акции которой подорожали в понедельник на 2,4 процента, стоит 3,31 триллиона, Microsoft — 3,12 триллиона долларов.

Ранее СМИ писали, что бумаги последней, выросшие к первым числам октября с начала года на 14 процентов против 57 процентов в 2023-м, «потеряли блеск», так как инвесторы охладели к сфере искусственного интеллекта и ищут более выгодные варианты для вложения денег в сегменте IT. Nvidia в предыдущие месяцы тоже затронул этот откат, но в целом дела нового преследователя Apple в списке самых дорогих компаний идут более чем успешно.

Рыночная стоимость Nvidia превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а уже к концу июня составляла 3,46 триллиона, за год увеличившись втрое. В дальнейшем летом у властей США возникли к производителю чипов антимонопольные претензии, а в начале сентября акции Nvidia резко подешевели. Тем не менее с начала 2024-го их котировки выросли в 2,8 раза.

Судьба основанной в 1993 году компании резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики.