Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:57, 1 октября 2024Экономика

Акции Microsoft «потеряли блеск» из-за усталости инвесторов

Bloomberg: акции Microsoft растут слабо, так как инвесторы разочаровались в ИИ

Фото: Rami Amichay / Reuters

За последние несколько месяцев акции Microsoft Corp. «потеряли блеск», так как инвесторы охладели к торговле искусственным интеллектом (ИИ) и ищут более выгодные варианты для вложения денег в сегменте IT. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, акции компании — разработчика программного обеспечения выросли всего на 1,3 процента за последние полгода, в то время как индекс Nasdaq 100 вырос почти на десять процентов. Отставание объясняют тем, что Microsoft отчиталась о неоднозначных результатах за последний квартал. Кроме того, сказывается усталость инвесторов от ИИ. Они хотят увидеть дополнительные доказательства спроса на соответствующие продукты и услуги.

Акции Microsoft в 2024 году продолжают расти на 14 процентов. В 2023 году этот показатель составлял 57 процентов. На Уолл-стрит все еще смотрят на ценные бумаги этой корпорации оптимистично. Долгосрочные перспективы компании также по-прежнему оцениваются благоприятно. По прогнозам, ее выручка вырастет на 14,5 процента в 2025 финансовом году и ускорится в течение следующих нескольких лет, достигнув темпа в 19 процентов к 2028 году. Чистая прибыль на акцию также, как ожидается, будет расти двузначными темпами.

Материалы по теме:
Самые востребованные профессии в России в 2024 году. На кого пойти учиться после 11 класса, чтобы стать востребованным?
Самые востребованные профессии в России в 2024 году.На кого пойти учиться после 11 класса, чтобы стать востребованным?
18 марта 2024
Выгодные истории. Глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о глобальных финансовых тенденциях Что ждет рынок?
Выгодные истории.Глава Freedom Holding Тимур Турлов рассказал о глобальных финансовых тенденциях Что ждет рынок?
6 сентября 2024

В начале сентября Microsoft уволила 650 сотрудников подразделений, занятых разработкой видеоигр. В первую очередь это коснулось сотрудников, занимающих «корпоративные и вспомогательные должности». Однако компания пообещала не закрывать студии, которые создают игры, и не прекращать разработку игр, гаджетов и прочих продуктов.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

      В VK запустили инклюзивные инициативы ко Дню жестовых языков и Дню глухих

      Россиянкам невысокого роста назвали портящую внешность обувь

      На Украине сообщили о взрыве в Сумах

      Сооснователя журнала DOXA внесли в перечень террористов и экстремистов

      Назван срок окончания строительства вторых путей на БАМе

      Лещенко рассказал об ухудшении здоровья из-за новостей о Добрынине

      В НАСА заявили о снижении скорости утечки на российском сегменте МКС

      Ограничение на число кредитов назвали попыткой загнать россиян в угол

      Армия Израиля назвала примерные сроки проведения операции в Ливане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше