Акции Microsoft «потеряли блеск» из-за усталости инвесторов

Bloomberg: акции Microsoft растут слабо, так как инвесторы разочаровались в ИИ

За последние несколько месяцев акции Microsoft Corp. «потеряли блеск», так как инвесторы охладели к торговле искусственным интеллектом (ИИ) и ищут более выгодные варианты для вложения денег в сегменте IT. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, акции компании — разработчика программного обеспечения выросли всего на 1,3 процента за последние полгода, в то время как индекс Nasdaq 100 вырос почти на десять процентов. Отставание объясняют тем, что Microsoft отчиталась о неоднозначных результатах за последний квартал. Кроме того, сказывается усталость инвесторов от ИИ. Они хотят увидеть дополнительные доказательства спроса на соответствующие продукты и услуги.

Акции Microsoft в 2024 году продолжают расти на 14 процентов. В 2023 году этот показатель составлял 57 процентов. На Уолл-стрит все еще смотрят на ценные бумаги этой корпорации оптимистично. Долгосрочные перспективы компании также по-прежнему оцениваются благоприятно. По прогнозам, ее выручка вырастет на 14,5 процента в 2025 финансовом году и ускорится в течение следующих нескольких лет, достигнув темпа в 19 процентов к 2028 году. Чистая прибыль на акцию также, как ожидается, будет расти двузначными темпами.

В начале сентября Microsoft уволила 650 сотрудников подразделений, занятых разработкой видеоигр. В первую очередь это коснулось сотрудников, занимающих «корпоративные и вспомогательные должности». Однако компания пообещала не закрывать студии, которые создают игры, и не прекращать разработку игр, гаджетов и прочих продуктов.