Microsoft уволила сотни разработчиков видеоигр

Bloomberg: Microsoft сократила 650 разрабатывающих видеоигры сотрудников

Корпорация Microsoft уволила 650 сотрудников подразделений, разрабатывающих видеоигры. Об этом со ссылкой на письмо главы подразделения Фила Спенсера сообщает Bloomberg.

Сокращения в первую очередь затронут сотрудников, занимающих «корпоративные и вспомогательные должности». В компании пообещали не закрывать студии, которые создают игры, и не прекращать разработку игр, гаджетов и прочих продуктов.

Большая часть из 650 сокращенных сотрудников — в Activision Blizzard, которую Microsoft в прошлом году купила за 68,7 миллиарда долларов. В начале года январе корпорация уже уволила 1,9 тысячи человек. По данным WSJ, c начала года разработчики видеоигр уволили 11,5 тысячи сотрудников. Этот тренд наметился, так как компании активно нанимали персонал во время пандемии, после чего стали урезать издержки.

Американская Intel также наметила массовые увольнения ради сокращения трат. На фоне падения стоимости акций один из крупнейших производителей чипов запланировал уволить 15 тысяч человек. Вопреки прогнозам аналитиков, вместо прибыли в 30 центов на акцию убыток компании в пересчете на ценную бумагу составит 3 цента. На фоне негативных новостей компания потеряла более 19 процентов стоимости и объявила о планах сократить рабочую силу на 15 процентов.

В июле американская технологическая корпорация Google уволила девятерых сотрудников, устроивших сидячую забастовку. Руководство сообщило, что отправит их в административный отпуск, а их пропуска в здание будут заблокированы. После отказа покинуть офис сотрудники Google были арестованы, а затем уволены из компании.