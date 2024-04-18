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09:13, 18 апреля 2024Экономика

Google уволила устроивших забастовку сотрудников

The Verge: Google уволила девятерых устроивших сидячую забастовку сотрудников

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Американская технологическая корпорация Google уволила девятерых сотрудников, устроивших сидячую забастовку. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает портал The Verge.

Четверо из них устроили забастовку, продлившуюся не менее восьми часов, в общей зоне офиса в Нью-Йорке. Руководство сообщило, что отправит их в административный отпуск, а их пропуска в здание будут заблокированы. После отказа покинуть офис сотрудники Google были арестованы, а затем уволены из компании. Другая акция прошла в офисе в Саннивейле (штат Калифорния). Там пятеро работников занимали офис генерального директора Google Cloud Томаса Куриана до тех пор, пока не были выдворены оттуда сотрудниками правоохранительных органов.

Сотрудники корпорации выступали против ее участия в проекте правительства Израиля Nimbus. Сумма контрактов с Google и Amazon в рамках проекта, направленного на создание облачных сервисов для госструктур и оборонного сектора страны, составляет 1,2 миллиарда долларов.

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Протестующие заявили, что заключив договор с израильскими властями, рукодство компании предало «наше доверие, наши принципы искусственного интеллекта и нашу человечность». По словам инженера-программиста из Саннивейла, Билли Ван дер Лаар, специалисты пришли в Google не для того, чтобы работать над технологиями, ответственными за гибель людей.

Ранее эксперты подсчитали, что по состоянию на март 2024 года суммарный ущерб немецкой авиакомпании Lufthansa от массовых забастовок персонала с начала года составил примерно 100 миллионов евро. Поводом для начала массовых забастовок сотрудников Lufthansa, Lufthansa Technik и Lufthansa Cargo стало недовольство действующими зарплатами. Профсоюз Verdi требует повышения окладов для всех наземных работников немецкого концерна на 12,5 процента, или на 500 евро в месяц в течение ближайшего года.

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