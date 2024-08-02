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09:31, 2 августа 2024Экономика

Один из крупнейших производителей чипов начнет массовые увольнения ради сокращения трат

Bloomberg: Intel уволит 15 тысяч человек на фоне падения стоимости акций на 19 %

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американская Intel начнет массовые увольнения ради сокращения трат. О грядущем увольнении 15 тысяч человек на фоне падения стоимости акций одного из крупнейших производителей чипов сообщает Bloomberg.

Вопреки прогнозам аналитиков, продажи во втором квартале составят не 14,38, а 12,5-13,5 миллиарда долларов. Вместо прибыли в 30 центов на акцию убыток компании в пересчете на ценную бумагу составит 3 цента. На фоне негативных новостей компания потеряла более 19 процентов стоимости (в этом году акции компании упали более чем на 42 процента) и объявила о планах сократить рабочую силу на 15 процентов. Увольнения затронут 15 тысяч человек.

Сокращением персонала не ограничатся — компания также приостановит выплату дивидендов акционерам до тех пор, пока «денежные потоки не улучшатся до стабильно высокого уровня». Компания выплачивала дивиденды с 1992 года.

«Финансовые показатели оказались не такими, какими мы хотели бы их видеть. Сокращения рабочих мест были необходимы, чтобы вывести нас на уровень, при котором у нас будет более устойчивая модель развития бизнеса в будущем», — отметил финансовый директор Дэйв Зинснер.

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Компания также урежет расходы на новые установки и оборудование в 2024 году более чем на 20 процентов. Сейчас бюджет составляет от 25 до 27 миллиардов долларов. В следующем году расходы составят от 20 до 23 миллиардов.

По словам исполнительного директора Пэта Гелсингера, сокращения рабочих мест также необходимы для устранения бюрократии и ускорения принятия решений.

«Наши затраты слишком высоки, наша маржа слишком низка. Нам нужны более смелые действия для решения обеих проблем, особенно учитывая наши финансовые результаты и прогноз на вторую половину 2024 года, который сложнее, чем ожидалось ранее», — пояснил он.

Intel была вынуждена снизить свои ожидания по продажам в мае после того, как правительство США отозвало у нее лицензию на поставку чипов китайской Huawei в рамках объявленной войны чипов.

Ранее американская финансовая корпорация Citigroup заявила о планах сократить 20 тысяч сотрудников в следующие два года. Об этом сообщила финансовый директор корпорации Марк Мейсон. Увольнения пройдут в рамках масштабной реструктуризации, о которой было объявлено в сентябре 2023 года. Ожидается, что она позволит корпорации снизить издержки на 2-2,5 миллиарда долларов.

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      Вячеслав Агапов
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