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20:20, 14 декабря 2022Экономика

США захотели ввести санкции против ведущего производителя чипов в Китае

Bloomberg: США введут санкции против еще 30 технологических компаний Китая

Фото: Shutterstock

Власти США захотели усилить санкционное давление на технологическую отрасль Китая, внеся 30 компаний страны, в том числе одного из ведущих производителей чипов YMTC, в черный список американского Министерства торговли. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Введение таких санкций означает, что китайские компании больше не смогут закупать комплектующие, оборудование и технологии у американских производителей без специальной экспортной лицензии Министерства торговли США. Подобная мера ранее вынудила китайскую Huawei продать бизнес в сфере потребительской электроники и помешало развитию производителя чипов SMIC.

В октябре ведомство уже запретило американским компаниям и гражданам продавать Китаю полупроводники, созданные с использованием американских технологий, без экспортной лицензии. Также был ограничен экспорт технологий, которые позволили бы Китаю создавать собственное оборудование для изготовления полупроводников.

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Тогда же YMTC и другие китайские компании были добавлены в список фирм, подлежащих дальнейшей проверке на предмет их сотрудничества с вооруженными силами КНР. Вслед за этим стало известно, что американские производители оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов отозвали сотрудников с предприятия YMTC.

США вводят ограничения в адрес Китая в отрасли производства полупроводников и микросхем, чтобы не допустить экономического и военного усиления оппонента, отмечал Bloomberg со ссылкой на заявления американских чиновников. В то же время китайские власти считают, что ограничения, введенные США, могут усугубить проблемы в глобальных цепочках поставок, а пресс-секретарь МИД КНР Ван Вэньбинь обвинил американскую сторону в «политизации экономического сотрудничества».

Для поддержки отечественных производителей полупроводников и микросхем в условиях санкций власти Китая намерены реализовать программу субсидирования и налоговых льгот на сумму в один триллион юаней (143 миллиарда долларов). Однако на данный момент китайские компании остаются зависимыми от США, Японии и Нидерландов в поставках оборудования для изготовления чипов.

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Данил Дмитриев
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