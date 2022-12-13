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16:31, 13 декабря 2022Экономика

Китай потратит сотни миллиардов долларов на соперничество с США

Reuters: Китай потратит $143 млрд на поддержку производства полупроводников в стране

Фото: Florence Lo / Reuters

Власти КНР потратят триллион юаней (143 миллиарда долларов) на соперничество с США в области производства полупроводников и оборудования для микросхем, пишет Reuters со ссылкой на источники. Решение было принято на фоне введения американской стороной санкций против китайских компаний этой отрасли.

По данным агентства, одна часть средств будет распределена между отраслевыми компаниями в виде субсидий, а другая пойдет на покрытие налоговых льгот. Большая часть суммы будет направлена на финансирование закупок китайскими компаниями отечественного оборудования для производства полупроводников. Государство будет оплачивать 20 процентов от стоимости закупаемой техники и станков. Также власти намерены стимулировать создание новых и модернизацию существующих производственных мощностей, разработки и исследования в области производства микросхем.

План по поддержке отрасли может быть реализован уже в первом квартале 2023 года и станет крупнейшим пакетом финансирования деятельности отечественных компаний за пять лет, отмечает Reuters. Помощь получат такие крупные компании, как NAURA Technology Group, Advanced Micro-Fabrication Equipment, Kingsemi и другие.

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Меры будут направлены на укрепление технологической независимости страны. Хотя Китай является мировым лидером по объемам выпуска чипов, он зависит от поставок оборудования и технологий для их производства из США, Японии и Нидерландов. Китайские компании могут выпускать чипы размером 28 нанометров и выше, тогда как, например, голландская ASML способна производить чипы по более продвинутой технологии величиной всего в три нанометра.

7 октября Министерство торговли США ввело запрет для американских компаний и граждан на продажу китайским компаниям полупроводников, созданных с использованием американских технологий, без специальной экспортной лицензии. Также был ограничен экспорт технологий, которые позволяют Китаю создавать собственное оборудование для изготовления полупроводников. При этом в США был принят законопроект о предоставлении грантов и субсидий для компаний, занимающихся производством и исследованиями в области полупроводников. Страна стремится развивать собственное производство, чтобы снизить импорт готовых чипов из Китая.

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Данил Дмитриев
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