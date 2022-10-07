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США нашли способ ударить по доступу Китая к ключевым технологиям

The New York Times: США ограничат продажу полупроводников Китаю

Фото: Aly Song / Reuters

Администрация президента США объявила о новых ограничениях, касающихся продажи полупроводников Китаю, сообщает The New York Times. В Вашингтоне считают, что таким образом найден способ ударить по доступу Пекина к ключевым технологиям, необходимым в самых различных секторах.

Шаг можно считать самым заметным сигналом того, что противостояние между державами все больше разыгрывается в сфере технологий, а США намерены давить на оппонента именно в этой области. Меры Министерства торговли, помимо прочего, должны сказаться и на прогрессе военных программ Китая. Предполагается, что поставки чипов и оборудования для их производства будут возможны только по особой лицензии.

По уточнению Reuters, теперь китайские компании Megvii Technology, Dahua Technology и IFLYTEK лишатся доступа к полупроводникам, произведенным в любой стране мира с использованием американских технологий. По данным РИА Новости, Бюро промышленности и безопасности Минторга также вводит ограничения на поставки 28 китайским компаниям продукции для выпуска суперкомпьютеров и полупроводников.

О планах ввести ограничения в отношении сферы полупроводников ранее в октябре сообщало Bloomberg. Предполагалось, что . санкции против отрасли могут затронуть технологии, связанные с производством высокотехнологичных чипов памяти, квантовые компьютеры и передовые компоненты, необходимые для создания микросхем.

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Платон Щукин
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