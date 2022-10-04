В США захотели ввести новые санкции против стратегической отрасли Китая

Bloomberg: США расширят ограничения на экспорт полупроводников и микросхем в Китай

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о расширении ограничений на поставки полупроводников и микросхем в Китай. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На этой неделе Министерство торговли США опубликует список подлежащих экспорту в КНР американских полупроводников. Новые санкции против стратегической отрасли Китая могут затронуть технологии, связанные с производством высокотехнологичных чипов памяти, квантовые компьютеры и передовые компоненты, необходимые для создания микросхем. Один из источников допустил, что в публикации также будет указана классификация и уточнения ограничений, введенных ранее в отношении Nvidia и Advanced Micro Devices.

Ранее источники агентства Reuters отмечали, что введенные санкции запретят поставку чипов при отсутствии лицензии американских властей. Без такого документа также будет запрещено поставлять в страну чипы для искусственного интеллекта.

Несмотря на веденные в последние годы санкции США против технологических компаний Китая, производство чипов в азиатской стране ускорилось. Там были зафиксированы самые быстрые темпы роста в секторе. Bloomberg подсчитал, что в последние четыре квартала 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире оказались китайскими — в аналогичный период годом ранее их было восемь.