Стратегически важная отрасль Китая выиграла от санкций США

Китайские производители чипов стали лидерами отрасли по темпам роста на фоне санкций США

Введенные в последние годы санкции против технологических компаний Китая ускорили производство чипов в азиатской стране, где были зафиксированы самые быстрые темпы роста этой стратегически важной отрасли, сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, в последние четыре квартала 19 из 20 лидирующих по скорости развития производителей чипов в мире оказались китайскими — в аналогичный период годом ранее их было восемь. Темпы роста индустрии обусловлены введенными США в 2020 году ограничениями на продажу технологий крупным китайским предприятиям, таким как Semiconductor Manufacturing International Corp. и Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ограничения подтолкнули Китай к увеличению производства чипов.

Во время пандемии коронавируса китайские компании смогли выиграть от постоянного дефицита и сокращения объемов производства других крупнейших поставщиков. В 2021-м страна нарастила производство, и объем заказов от иностранных покупателей вырос на 58 процентов. В то же время объем продаж вырос на 18 процентов до рекордной суммы 1 триллион юаней (около 150 миллиардов долларов), согласно данным Китайской ассоциации индустрии полупроводников.

Рост производства показывает, как напряженные отношения Китая и США способствуют изменению отрасли полупроводников, сообщает Bloomberg. Индустрия играет огромную роль в мировой экономике — полупроводники используются в разных сферах промышленности, от обороны до передовых технологий — например, в искусственном интеллекте и беспилотных автомобилях.

В 2020 году мир столкнулся с проблемой дефицита полупроводников, вызванного пандемией. Нехватка ударила по автомобильным компаниям и производителям техники, которые были вынуждены корректировать свои планы. В попытках решить проблему производители чипов инвестировали миллиарды долларов в свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры для удовлетворения бурно растущего спроса.