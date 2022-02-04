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Решение глобальной проблемы обошлось компаниям в миллиарды долларов

CNBC: производителям микросхем пришлось инвестировать крупные суммы из-за мирового кризиса

Фото: Ann Wang / Reuters

Решение глобальной проблемы дефицита полупроводников дорого обошлось производителям микросхем. Им пришлось инвестировать миллиарды долларов в свои научно-исследовательские и опытно-конструкторские центры для удовлетворения бурно растущего спроса на микросхемы. Об этом сообщает CNBC.

Крупнейший производитель полупроводниковых компонентов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) обязался в ближайшие три года инвестировать 100 миллиардов долларов. Эти деньги помогут компании в производстве передовых кремниевых пластин, которые используются для изготовления микросхем. В январе в TSMC объявили, что в 2022 году их капиталовложения вырастут на 47 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Компания также вложила крупные суммы в строительство двух новых заводов в США и в Японии и в несколько проектов фабрик, находящихся на стадии разработки. Таким образом TSMC намерена нарастить производственные мощности.

Еще одна крупная компания Intel объявила в марте 2021 года о том, что инвестирует в два новых завода по производству микросхем 20 миллиардов долларов. В свою очередь Samsung сообщила, что 90 процентов ее капиталовложений за 2021 год пошли именно на производство чипов.

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По данным исследовательской компании Gartner, в 2021 году производители полупроводниковых компонентов по всему миру потратили в общей сложности 146 миллиардов долларов на строительство новых производственных мощностей и исследования в сфере микросхем. При этом на долю TSMC, Samsung и Intel пришлось 60 процентов от этой суммы.

«Рост инвестиций обусловлен как усложнением новых передовых технологий, которые приводят к увеличению технологических этапов для создания пластин и требуют более дорогих инструментов, так и реакцией на дефицит микросхем, из-за которого производители увеличивают свои мощности», — объяснил аналитик Питер Хэнбери.

Такие крупные технологические компании, как Nvidia, AMD и Qualcomm, не инвестируют огромные суммы из-за того, что не занимаются непосредственно производством микросхем. Они лишь разрабатывают их, а позже заключают контракт с кем-то вроде TSMC на их производство.

Несмотря на огромные инвестиции, компании не справляются с производством достаточного количества микросхем, которое помогло бы разрешить кризис полупроводников. Они используются везде — начиная с чайников и заканчивая ракетными системами истребителей.

Дефицит сказывается на многих технологических компаниях и финансово. Например, рыночная стоимость Sony упала за год на 25 миллиардов долларов из-за нехватки чипов для производства новейших приставок PS5.

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Платон Щукин
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