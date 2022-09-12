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США захотели ограничить поставки полупроводников в Китай

Reuters: США планируют в следующем месяце ограничить поставки полупроводников в Китай

Фото: Pixabay

США планируют в следующем месяце расширить ограничения на поставки американских полупроводников, которые используются в области искусственного интеллекта и производстве микросхем, в Китай. Об этом сообщает Reuters.

Источники агентства отметили, что Министерство торговли намерено представить новые правила или внести изменения в обсуждаемые санкции, согласно которым будет запрещена поставка оборудования для создания микросхем на фабриках в КНР при отсутствии лицензии американских властей.

Без такого документа также будет запрещено поставлять в страну чипы для искусственного интеллекта. Reuters отмечает, что Вашингтон таким образом пытается помешать развитию Китая.

Ранее стало известно, что власти США захотели найти новые подходы в торговых отношениях с Китаем. Об этом заявила торговый представитель страны Кэтри Тай. По ее словам, США и КНР имеют разные взгляды на устройство двусторонней торговли, но Вашингтон при этом хочет, чтобы «китайская экономика работала так же, как наша», согласно действующим правилам, в том числе установленным Всемирной торговой организацией.

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Марина Совина
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