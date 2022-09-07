Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США захотели торговать с Китаем по-новому

Торгпред США Кэтрин Тай: Вашингтон будет искать новый подход к торговле с Китаем

Фото: Mike Blake / Reuters

Власти США захотели найти новые подходы в торговых отношениях с Китаем, заявила торговый представитель страны Кэтри Тай, которую цитирует ТАСС.

По ее словам, США и КНР имеют разные взгляды на устройство двусторонней торговли, но Вашингтон при этом хочет, чтобы «китайская экономика работала так же, как наша», согласно действующим правилам, в том числе установленным Всемирной торговой организацией.

Также чиновник отметила, что Соединенные Штаты на протяжении многих лет давили на Пекин, принуждали к диалогу и использовали метод «кнута и пряника».

«Мы говорили о том, чтобы перевернуть страницу в этой старой книге, по-другому подойти к проблеме Китая. Мы видим, что нам нужно иметь более эффективные инструменты, [но при этом] и гарантировать, что мы сможем продолжать конкурировать [с КНР]», — сказала Тай.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил Запад о последствиях введения потолка цен на российское сырье
Появилась возможность поселиться в доме Умы Турман и Итана Хоука
Мужчина дважды за пять дней сорвал джекпот
Раскрыто негативное влияние укрепления доллара
Очередное нападение с ножом на людей совершено в Канаде
Берлускони предложил стать посредником по Украине вместе с Меркель
В Канаде задержали второго подозреваемого в убийстве десяти человек
Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине
Спрогнозированы сроки старта продаж iPhone 14 в России
В Запорожье рассказали об исполнителях взрывов в Мелитополе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.