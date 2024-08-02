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16:56, 2 августа 2024Экономика

Nvidia заподозрили в монополизации рынка искусственного интеллекта

Власти США заподозрили Nvidia в нарушении антимонопольного законодательства

Фото: Ann Wang / Reuters

Минюст США расследует покупку компанией Nvidia израильского стартапа в сфере искусственного интеллекта (ИИ) Run:ai. Производителя процессоров подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, пишет Reuters. Ранее об этом же сообщил ряд американских СМИ.

Согласно отчету Tech Crunch, Nvidia в апреле приобрела фирму, технологии которой позволяют управлять инфраструктурой ИИ, примерно за 700 миллионов долларов. В американской компании уже пообещали «предоставить любую информацию, необходимую регулирующим органам», отметив, что причин для беспокойства на тему монополии нет.

После появления публикаций о расследовании акции Nvidia подешевели на торгах во Франкфурте на 2,3 процента. В свою очередь, американский сенатор Элизабет Уоррен призвала проанализировать бизнес Nvidia в рамках антимонопольной проверки. «Позволять одной компании стать хранителем мирового будущего искусственного интеллекта опасно и создает серьезные экономические риски», — сказала она.

Рыночная стоимость Nvidia превысила два триллиона долларов впервые в истории лишь в феврале этого года, а уже к концу июня составляла 3,46 триллиона, за год увеличившись втрое. Судьба основанной в 1993 году компании резко изменилась в конце 2022-го, когда OpenAI, осуществляющая большую часть соответствующих разработок на графических процессорах компании, выпустила ChatGPT, открыв концепцию генеративного искусственного интеллекта для широкой публики.

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      Дмитрий Воронин
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